El càlcul previ indica que l'IPC del febrer augmentaria 5 dècimes

Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra amb aliments

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de febrer de 2026 és del +3,1% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria cinc dècimes respecte a l’IPC del mes de gener de 2026 (+2,6%).

Aquest comportament és degut principalment, a l’augment dels preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques”, “Béns i serveis diversos”, i “Vestit i calçat”. També s’han incrementat, però amb menor impacte, els preus dels grups “Comunicacions” i “Transport”.

