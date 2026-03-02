El càlcul previ indica que l’IPC del febrer augmentaria 5 dècimes

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de febrer de 2026 és del +3,1% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria cinc dècimes respecte a l’IPC del mes de gener de 2026 (+2,6%).
Aquest comportament és degut principalment, a l’augment dels preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques”, “Béns i serveis diversos”, i “Vestit i calçat”. També s’han incrementat, però amb menor impacte, els preus dels grups “Comunicacions” i “Transport”.