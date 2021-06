El Govern aprova la contribució de la Creu Roja i de l’Associació Carnet Jove

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat la contribució voluntària, per un import de 40.000 euros a favor el Comitè Internacional de la Creu Roja, en el marc de l’acord de col·laboració amb aquesta organització internacional.

El Ministeri d’Afers Exteriors va signar el 2012 un acord de col·laboració amb el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per a la gestió de les contribucions d’Andorra en concepte d’ajuda humanitària per al període 2012-2015. Aquest acord es va renovar per al període 2016-2019 i l’any 2020 es va renovar pel període 2020-2023.

L’acord de col·laboració entre ambdues entitats té per objectiu agilitzar les contribucions d’Andorra a les crides efectuades pel CICR, enviant una contribució única a principis d’any i sol·licitant la seva adjudicació a activitats concretes durant l’any.

En aquest acord de col·laboració s’estableix que cada any s’ha de comunicar l’import de la contribució anual, així com les quantitats destinades al pressupost regular i a les activitats sobre el terreny.

El CICR desenvolupa una feina de terreny molt important, fins i tot en zones on només la Creu Roja té accés. Els seus sectors d’activitats principals actualment són: la covid-19, la seguretat econòmica, sanejament i aigua, salut, les violències sexuals, el respecte del dret humanitari i l’acció contra les mines. En l’àmbit geogràfic, les principals zones d’accions són Iraq, el Txad, Myanmar, República centreafricana, República democràtica de Congo, Sudan del Sud, Síria i Iemen.olupament de les seves funcions, és la persona amb competència per habilitar els agents que han de formar part del Servei d’Inspecció d’aquesta entitat. De fet, els agents que poden ser habilitats per formar part del Servei d’Inspecció són el personal adscrit a l’àrea tècnica i estratègica del CRAJ, a proposta inicial del director general, previ acord del Consell.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, la contribució anual a l’Associació Carnet Jove per un import total de 10.000 euros amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de les seves activitats.