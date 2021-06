Més de 100 expedients sancionadors a bars i restaurants per incomplir les mesures anticovid

Des de l’inici de la pandèmia, el ministeri de Salut ha dut a terme unes 2.000 inspeccions en bars i restaurants per controlar el compliment de les mesures anticovid. Una desena d’inspectors de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn són els encarregats de vigilar de manera aleatòria, per exemple, si els clients porten la mascareta mentre no consumeixen i, fins fa unes setmanes, si els locals aturaven el servei per ventilar els espais interiors.

El manteniment de la distància entre taules i l’elaboració del registre de clients són les mesures que més s’incompleixen, segons ha apuntat el cap de l’àrea, Jesús Galindo, ja que “molta gent no s’ho pren seriosament”. Ha recordat que les dades tan sols les obté el Ministeri per evitar més contagis.

A hores d’ara, l’àrea tramita més de 100 expedients sancionadors, dels quals un 90% corresponen a infraccions lleus i la resta, a greus, per reincidir en la comissió de les infraccions tipificades a la llei general de sanitat. En aquest sentit, s’han hagut de tancar quatre establiments per incomplir de manera reiterada les mesures.

Galindo ha explicat que cada cop que es fa una inspecció s’emplena el qüestionari que reflecteix quines mesures es compleixen i quines no. A més, ha afegit que es tracta d’un procediment “molt garantista”, i ha destacat que, un cop es notifica la providènica d’incoació de l’expedient sancionador, s’ofereix el temps estipulat per normativa per presentar al·legacions i, si escau, un recurs.

Les inspeccions al sector de la restauració han anat disminuint en funció del relaxament de les mesures de prevenció i la bona evolució de les dades epidemiològiques. El procés de control va començar quan els establiments van reprendre l’activitat després del desconfinament generalitzat al juny de l’any passat, tot i que fins al setembre es va oferir un acompanyament més pedagògic. A partir de la segona onada de contagis, la pressió en els controls va augmentar amb el suport d’inspectors de Medi Ambient i Comerç.