Convocatòria per cobrir places de funcionari internacional a la Secretaria de la UNESCO

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha informat al Consell de Ministres de la convocatòria per part de la UNESCO per cobrir possibles places de funcionari internacional per treballar al Secretariat de l’organització. Els candidats que vulguin presentar-se han de complir els requisits següents: tenir la nacionalitat andorrana; tenir 32 anys o menys el 31 de desembre del 2021; haver cursat formació universitària de nivell superior, preferentment en educació, cultura, comunicació, ciències socials i humanes, administració i gestió, comptabilitat/finances, dret i relacions internacionals i, finalment tenir un domini excel·lent de l’anglès o el francès.

La primera selecció de les candidatures es farà en l’àmbit nacional i en el cas d’Andorra serà la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) conjuntament amb Govern qui faran la primera selecció. Aquesta primera avaluació seleccionarà un màxim de 15 candidatures que seran les que s’ajustin més als criteris de selecció de la UNESCO i s’enviaran al Secretariat de la UNESCO abans del 15 d’agost.

Després de la primera avaluació, el Departament de Personal de la UNESCO convocarà els candidats preseleccionats a la seu de París i els farà passar unes proves de llengües i unes entrevistes. Els candidats seleccionats per la UNESCO seran contractats per un període de prova d’un any. Si, un cop finalitzat l’any, l’avaluació és bona, aquestes persones obtindran l’estatus de funcionari internacional i passaran a formar part del personal de la UNESCO.

Les persones interessades s’hauran d’adreçar a la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (carrer Prat de la Creu, 68-76, AD500 Andorra la Vella, telèfon: 825 700, adreça electrònica: cnau.unesco@andorra.ad) abans del 25 de juliol del 2021.