Jornades per a l’Excel·lència: Taula rodona sobre el futur dels joves

La jornada andorrana se celebrarà aquest dijous a la Massana (SFGA)

Avui dijous, 19 de setembre, el teatre de les Fontetes de la Massana acollirà, a partir de les 19 hores, una taula rodona per a parlar del futur dels joves al Pirineu i a Andorra. L’activitat, que se celebra com a acte previ de les Jornades per a l’Excel·lència, a Esterri d’Àneu, comptarà amb la participació de Matías Rubio, membre del Consell Consultiu sobre Joventut del Consell d’Europa; d’Idoia Arauzo, coordinadora de la Unitat de Desenvolupament i Dinamització dels Pirineus de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP); de Lisa Cruz, presidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra, i d’Anton Òdena, cofundador & CEO a Montpackers.com.

La inauguració de l’acte anirà a càrrec del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i de la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, mentre que la cloenda la farà Jesús Montoliu, president de les Jornades per a l’excel·lència.