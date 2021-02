El Gingebre, l’arrel multialiment

Originari de la Xina, aquest tubercle de la família de la cúrcuma i el cardamom té com a principal component el Gingerol, un oli essencial responsable del sabor picant tan característic i causant de la majoria de les seves beneficioses propietats.

El gingebre és conegut també com a ‘quion’ o ‘kion’ i la part que es consumeix és l’arrel, la tija que creix per sota de la terra, i també és aquesta part la que s’utilitza amb finalitats terapèutiques des de l’antiguitat. El gingebre de major qualitat es conrea a l’Índia, Austràlia i Jamaica principalment. A Orient s’utilitza sobretot per a amanir mariscos i carns, mentre que a Occident sol usar-se en rebosteria (com les galetes), encara que cada vegada està més estès el seu ús en altres receptes.

Entre els seus beneficis, destaquem:

– Combat la congestió nasal i altres símptomes de grips i refredats. Per a aquest fi, millor ingerir-lo en infusions.

– Contribueix a l’ajuda de la pèrdua de pes.

– Augmenta la temperatura corporal perquè posseeix un component calòric molt important, per la qual cosa és recomanable en situacions en les quals hem d’estar exposats a temperatures molt gèlides.

– Antiinflamatori. Utilitzat pels cantants quan se’ls inflama la gola. També redueix els símptomes de l’osteartritis i els problemes del reuma.

– Redueix el dolor provocat per la menstruació: fins a un 62% segons els estudis.

– Estimula la circulació, ajudant a prevenir malalties cardíaques. Per a la circulació sol aplicar-se com a oli de massatge.

– Conté vitamines B i C, i minerals com el calci, el crom, l’alumini i el fòsfor.

– Combat els problemes digestius, millora les diarrees i disminueix les flatulències.

– Actua d’antiemètic natural, per la qual cosa alleuja les nàusees i marejos després de sessions de quimioteràpia, les que es produeixen durant l’embaràs o durant un viatge amb vaixell.

– És antioxidant.

– Redueix el sucre en sang, de molta utilitat per als diabètics.

– Controla el colesterol.

– Protegeix contra l’alzheimer i malalties neurodegeneratives.

– Té propietats antibacterianes, disminuint el risc d’infeccions.