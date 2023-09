El futur dels Pirineus a debat el 29 de setembre a la 3a edició de la Pitavola

Presentació de la Pitavola del Comapedrosa (SFGA)

La Pitavola del Comapedrosa, organitzada pel Comú de la Massana, celebrarà la seva tercera edició el 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, al casc antic del poble d’Arinsal. Coincidint amb la jornada inaugural, el divendres 29 de setembre, hi haurà una taula rodona sobre el futur del Pirineu, emmarcada dins les Jornades per a l’Excel·lència, coorganitzada pel Govern. Sota el títol “Quin futur volem per al Pirineu?: Estratègies per un desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya” es durà a terme la taula rodona com a esdeveniment previ a les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu, que se celebren anualment en aquesta població de l’Alt Pirineu i que versen sobre una temàtica d’actualitat, amb participació d’alt nivell. La voluntat de la taula rodona prèvia, que es va iniciar l’any passat, és afavorir un espai de reflexió per a potenciar sinergies entre Andorra i les regions veïnes del Pirineu.

La taula rodona estarà formada per personalitats internacionals, que permetran reflexionar sobre el futur del Pirineu. Participaran a la taula la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la síndica d’Aran, Maria Vergés, l’ambaixador de les comissions intergovernamentals, la cooperació i les relacions transfrontereres del govern francès, Philippe Voiry, i el secretari general pel Repte Demogràfic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del govern espanyol, Francés X. Boya.

El cap del Departament de Turisme i Oci del Management Centre Innsbruck i Vicepresident de Future Mountain Internacional, Hubert Siller, serà l’encarregat d’introduir la taula rodona mitjançant una presentació en vídeo on parlarà de l’adaptació del sector del turisme de neu i de muntanya davant el repte del canvi climàtic i la necessitat de fer més sostenible el sector, entre altres temàtiques. Tancarà l’acte el president de l’Associació de les Jornades per a l’excel·lència, Jesús Montoliu.

Les X Jornades per a l’excel·lència se celebraran els dies 6 i 7 d’octubre a Esterri d’Àneu. Es tracta d’un fòrum de referència a l’Alt Pirineu, que té lloc anualment i que s’adreça a professionals i empresaris de la regió. Les Jornades se celebren des de l’any 2014 amb l’objectiu d’impulsar i donar visibilitat a diferents sectors econòmics de l’Alt Pirineu. Enguany la temàtica girarà al voltant de “Quin futur volem per al Pirineu? Estratègies per un desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya” i comptarà amb una àmplia representació d’Andorra, encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. L’acte es retransmetrà en streaming a través d’ATV. Per a més informació i inscripcions es pot consultar el web: https://www.jornadesperalexcellencia.cat/.





Activitats a la Pitavola

El mercat de muntanya, artesania i natura donarà el tret de sortida el pròxim 29 de setembre, amb una exposició sobre la transhumància, de Natàlia Muntané, que també oferirà un vídeo mapping a la façana de la casa del Quart d’Arinsal . Com a preàmbul de la Pitavola, es presentarà un reportatge sobre l’evolució del Parc Natural del Comapedrosa, que enguany compleix vint anys de la seva creació. Es tracta d’una producció d’Andorra Televisió, a càrrec de la periodista Laura Cugat i el reporter gràfic Ricard Tenza, grans apassionats de les muntanyes. En breu s’informarà sobre la data de la projecció. Una altra de les novetats serà la instal·lació d’un iglú planetari.

El mercat, que dona el tret de sortida a les fires de tardor del país, comptarà amb trenta-tres parades d’artesans i productors locals del país, però també dels pirineus catalans i francesos, ja que els tres territoris forment part del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Una de les zones que suscita més interès és el carrer dels oficis, que enguany comptarà amb la incorporació d’un teixidor de llana i un bufador de vidre. Es mantindrà l’espai el Niu, al costat de Percanela, amb estands de cervesa artesana i sessions chill out.

Pel que fa a l’animació del mercat, la Pitavola rebrà la visita de l’Esperanceta, amb el seu divertit teatre de carrer, que ella defineix de cabaret pagès. Un dels al·licients de la Pitavola són les excursions guiades gratuïtes. Enguany n’hi haurà vuit, entre les quals hi ha propostes tan interessants com les sortides al Camí de les Carboneres o la sortida nocturna per a veure els estels. Per a participar a les sortides cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades, al telèfon 869 500.

A més, hi haurà un bus turístic que de forma ininterrompuda farà el trajecte des del poble d’Arinsal fins a l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa. La Pitavola també comptarà amb tallers infantils i per a adults, l’escape room Boris I Rei d’Andorra i una exhibició de la cuina dels bolets.

A més, tothom es podrà endur el seu record de la Pitavola, ja que s’hi instal·larà un videobooth. El coordinador del mercat, Toni Corominas, ha remarcat la implicació dels restaurants d’Arinsal, gràcies als quals es repeteix l’activitat de la Ruta de la Tapa, tant al migdia com al vespre. L’obertura de portes del mercat serà el divendres, 29 de setembre, a les 17.30 h, just després de la inauguració de l’exposició sobre la transhumància i l’entrega de premis del Concurs de Fotografia de Natura.