La Junta de Presidents estableix el calendari de sessions i la dotació dels Grups Parlamentaris

La seu actual del Parlament andorrà (Consell General)

La Junta de Presidents de grups parlamentaris, reunida aquest dimarts, 12 de setembre, a la tarda, ha acordat les reserves de dates per a la celebració de sessions de Consell General, tant ordinàries com de preguntes, per a aquest període de sessions que finalitza el 31 de gener de 2024. Totes les sessions s’iniciaran a les 16 hores.

Octubre: Dimecres 4, dimecres 18 i dijous 19 (preguntes).

Novembre: Dimecres 15, dijous 16 (preguntes), dijous 23 i dijous 30.

Desembre: Dimecres 6, dijous 7 (preguntes), dimecres 20 i dijous 21 (Sessió tradicional de Sant Tomàs).

Gener 2024: Dijous 11 i dijous 18 (preguntes).

Pel que fa a les dotacions dels Grups Parlamentaris, la Junta de Presidents ha establert que aquestes augmentin l’IPC previst per al 2023, ara mateix calculat al voltant del 4,4%.

El repartiment de la dotació es farà segons estableix el Reglament del Consell General amb una part fixa del 50% que es reparteix entre els cinc grups i l’altra 50% que es divideix entre els 28 consellers generals (16.964,29 euros per conseller).

En global, el Consell General distribuirà 950.000 euros entre els grups i el conseller no adscrit. Aquest xifra inclou una aportació extraordinària de 40.000 euros que els grups hauran de destinar als assessoraments necessaris per a la redacció i posterior presentació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de la CASS que ha de garantir la viabilitat del sistema de pensions.

D’aquesta aportació, caldrà deduir el salari dels consellers a ple temps designats pels Grups Parlamentaris, ja que a l’inici d’aquesta legislatura es va acordar que el Consell General és l’únic patró dels consellers i conselleres. De l’aportació global, es retindran 307.772,70 euros corresponent a nòmines dels consellers a ple temps.





Canvis en la composició dels Grups Parlamentaris

En l’inici de l’actual període de sessions s’han notificat a la Sindicatura canvis en la composició de dos grups parlamentaris. El síndic general, Carles Ensenyat, ha comunicat la seva incorporació al Grup

Parlamentari Demòcrata. D’aquesta manera, el Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha passat a tenir tres consellers generals mentre que el Grup Parlamentari Demòcrata comptarà a partir d’ara amb tretze parlamentaris.





Altres temes tractats a la Junta de Presidents

S’ha comunicat als presidents la necessitat d’iniciar les negociacions i els treballs per a la recerca d’un substitut o substituta per Marc Vila que finalitza el seu mandat com a Raonador del Ciutadà el pròxim 4 de desembre.

Pel que fa a l’Agència de Protecció de Dades (APDA), s’han rebut quatre currículums en resposta a l’avís públic per a buscar candidats per a cobrir la plaça vacant d’inspector de l’APDA. La Comissió Legislativa d’Interior serà l’encarregada de confeccionar una llista amb els candidats aptes a través d’un comitè de validació.

Finalment, la Junta de Presidents ha recordat al Govern que resta pendent el nomenament d’un membre de l’Autoritat Financera Andorrana que ha de ratificar el Consell General a proposta de l’Executiu.

La Junta de Presidents es tornarà a reunir el dimarts 3 d’octubre, a les 16 hores.