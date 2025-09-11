1a edició, a Escaldes, de l’Attack a Engordany, una prova ciclista explosiva i única al país

Escaldes-Engordany viurà, el pròxim 4 d’octubre, la primera edició de l’Attack a Engordany, una competició ciclista curta i explosiva que combinarà l’emoció de l’esport amb l’ambient festiu i l’encant dels carrers de la part històrica de la parròquia. Aquest ha estat un dels aspectes destacats per la consellera d’esports, Laura López, que ha afegit que “no només és una competició sinó una festa de la bicicleta”.
La prova proposa un recorregut de 650 metres amb un desnivell positiu de prop de 200 metres i es podrà realitzar amb qualsevol tipus de bicicleta, excepte les elèctriques. El punt d’inici de la cursa serà la plaça Santa Anna, amb final a la zona de Sant Jaume, tot passant per indrets emblemàtics com el pont d’Engordany. Tot plegat fa que el format de la competició “sigui intens i atractiu”, tal com ha apuntat un dels organitzadors, Oriol Rego, que ha afegit que, a causa de les característiques de la cursa, només “s’acceptaran un màxim de 140 participants”.
Els ciclistes sortiran en grups de quatre participants, tant en categoria masculina com femenina, i s’aniran disputant eliminatòries fins arribar a la gran final. L’esdeveniment esportiu s’iniciarà a les 19.00 h i s’allargarà fins ben entrada la nit en funció del nombre d’inscrits.
Els interessats poden fer les inscripcions des d’aquest mateix dijous mateix i fins el 24 de setembre a través del codi QR difós als canals oficials de l’esdeveniment. El preu és de 18 € i inclou una bossa amb diferents obsequis per als participants. La primera edició de l’Attack a Engordany pretén aportar espectacle i ambient al llarg de tot el recorregut de la prova ciclista. En tot el traçat hi haurà animació per a donar suport als participants durant tota la pujada. En aquest sentit, l’Attack a Engordany serà una cita diferent i única al país, amb l’objectiu de dinamitzar la part històrica d’Escaldes-Engordany i donar vida a uns espais recuperats que, per una nit, es convertiran en escenari esportiu.