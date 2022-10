El FC Andorra perd el seu primer partit a casa contra el Burgos (0-1)

El Burgos CF segueix imbatut a la lliga SmartBank després de 9 partits jugats i mantenint la seva porteria a zero. Avui dimecres s’ha imposat al FC Andorra per 0 gols 1. És la primera desfeta dels andorrans a l’Estadi Nacional. Els visitants han optat per un joc pràctic d’anar fent i esperar una jugada que els permetés anotar una diana. I, els ha funcionat.

S’ha arribat amb empat a zero gols a la mitja part del matx. El FC Andorra anava tenint alguna ocasió, tant a la primera com a la segona meitat, fins i tot, en diferents episodis ha estat el clar dominador de la pilota. Malauradament, el Burgos ha anotat l’únic gol de l’encontre després de treure un fora de banda. A partir d’aquí s’ha tancat al darrere i, puntualment, intentava alguna ofensiva.

Tots i les oportunitats dels andorrans, l’esfèrica no ha volgut entrat i, d’aquesta manera, s’ha trencat una ratxa de 6 partits sense conèixer la derrota. També es tracta del primer matx que perd l’Andorra a casa. Així, continuarà una setmana més amb els 15 punts que ja tenia. Dissabte vinent, 15 d’octubre, el FC Andorra torna a jugar al Nacional i, també, a les 16:15 hores. El rival serà el difícil Alabès que començava aquesta jornada com a líder de Segona.