S’actualitzen i reforcen els ajuts al bestiar oví i es crea un ajut per a la producció de carn vermella

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una nova actualització del Decret relatiu als paràmetres per a calcular els imports dels ajuts al sector ramader, que s’afegeix a les modificacions que ja es van dur a terme el passat mes de juny, amb l’objectiu d’actualitzar els paràmetres relatius al bestiar oví.

L’objectiu de la nova incorporació, seguint els criteris del juny, té en compte el context actual dels mercats internacionals, que ha provocat que al llarg dels darrers mesos s’hagi produït un increment considerable dels preus de nombrosos productes, entre els quals els de les matèries primeres agrícoles que es destinen a la producció d’aliments per als animals de renda.

L’increment dels costos de producció agropecuària també afecten al sector ramader oví, per aquest motiu s’ha decidit actualitzar els paràmetres de càlcul dels ajuts, també, per a aquest sector ramader per a acompanyar-los en la seva tasca. A més, l’actualització de la línia d’ajuts també busca potenciar i incentivar la creació de nous ramats per a poder incrementar la producció i comercialització de carn de corder.

Amb aquests canvis dels ajuts, es reconeix la tasca que duen a terme els ramats d’ovelles, que són essencials per a poder assegurar el manteniment d’aquelles zones del territori que, per la seva orografia, són de més difícil accés per a la resta de bestiar. Aquests ramats també permeten mantenir les zones de fons de vall, com ara els rebaixants i sotabosc.

D’aquesta manera, l’import de l’ajut per a l’ovella i el marrà transhumants que sojornin al país com a mínim 75 dies/any, s’estableix en 97,99 euros/cap i l’ajut per a l’ovella i el marrà dels ramats estants o eixivernats, s’estableix en 120,25 euros/cap.

Atenent també a la demanada del mercat, s’ha establert un nou ajut destinat a fomentar la producció de carn vermella obtinguda a partir de l’engreix de bestiar boví adult, una mesura que té com a objectiu incentivar que el sector aposti per a la renovació de la cabana ramadera, tot induint a millorar la productivitat de les explotacions ramaderes de bestiar boví. L’import d’aquest ajut, que també es comercialitzarà sota la denominació de Carn de qualitat controlada d’Andorra, s’ha establert en 180 euros/cap.