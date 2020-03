Avui dimarts 24 de març, tenim un nou dibuix del Perico Pastor que ens suggereix la lectura d’un llibre durant aquestes setmanes de confinament pel Covid-19.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell recolza la suggerència d’aquest artista urgellenc i recomana de posar-nos a llegir. “Segur que tots tenim una muntera de llibres per casa pendents de ser llegits. Aprofitem aquesta quarantena per gaudir de la lectura, tant petits com grans”

D’altra banda cal dir que a partir de demà dimecres 25 de març, de 9 a 11 del matí, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell repartirà 1.670 mascaretes casolanes als establiments comercials, restauració a domicili i empreses de productes necessaris de la ciutat.

Aquestes mascaretes casolanes han estat elaborades gràcies a la iniciativa solidària portada a terme per una seixantena de voluntaris i voluntàries @mascaretessolidarieslaseu, planxades manualment, i rentades i esterilitzades per l’empresa d’inserció laboral Nou Grapats.

Cal recordar però que aquestes mascaretes no estan homologades i per tant cada dia s’han de rentar a alta temperatura (mín. 60º), i també afegir lleixiu.

Recordem que cal continuar amb les mesures de seguretat en la prevenció i protecció del coronavirus:

Rentar-se les mans de forma habitual i repetida al llarg del dia amb aigua i sabó o bé amb solucions hidroalcohòliques.

Respectar la distància entre persones en tot moment (1.5 – 2m).

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

Aquell comerç o negoci que no disposi de mascaretes i en necessiti, pot posar-se en contacte a través del correu electrònic: alopez@espaiermengol.cat

LLISTAT DE COMERÇOS I ESTABLIMENTS OBERTS A DATA D’AVUI DIMARTS 24 DE MARÇ