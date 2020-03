Una persona de 88 anys seria la segona víctima mortal per la pandèmia de coronavirus a Andorra. El difunt encara està per confirmar que hagi mort per Covid-19 però el quadre clínic indica que hauria estat per aquesta malaltia. La confirmació arribarà en les properes hores.

Pel que fa als casos positius n’hi ha hagut 164, dos dels quals han estat donats d’alta, donant en l’actualitat un total de 162 afectats.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat també d’una auxiliar d’El Cedre de 24 anys que necessita ventilació mecànica.

El nombre de personal sanitari afectat en aquests moments és de 46. A més hi ha 163 persones d’aquest sector que han estat confinats per haver estar sota sospita d’infecció o haver estat en contacte directe amb afectats. d’aquests 52 són personal d’infermeria, 46 auxiliars, 32 de neteja i 33 personal de suport.

