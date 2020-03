La policia ja té presència a Twitter. El cos d’ordre segueix sumant presència a les xarxes socials i ja ha comunicat una detenció aquest dilluns per violència de gènere .

Es tracta de la primera detenció des de dilluns de la setmana passada. La mateixa dona va requerir la presència policial.

En la roda de premsa del Govern d’aquest dimarts al migdia s’ha anunciat la posada en marxa del número de Whatsapp 606 181 per atendre les víctimes de violència de gènere que poden estar en risc en aquests moments de confinament. Un cop enviat el missatge, es rebrà resposta per part d’un professional del ministeri les 24 hores del dia i gratuïtament.

Twitter com a canal informatiu

El perfil oficial ha de servir com a canal informatiu. La primera piulada s’ha utilitzat per agrair la tasca dels treballadors del SAAS en aquests moments.

A més, també s’ha aprofitat per recordar el missatge de quedar-se a casa, així com el número de telèfon per a urgències, el 110.