El Debat sobre l’Orientació Política del Govern, del 12 al 14 de juny

Reunió de la Junta de Presidents de Grups parlamentaris, aquest dimarts (Consell General)

La Junta de Presidents de Grups parlamentaris, reunida aquest dimarts a la tarda, ha procedit a acordar els horaris del Debat sobre l’Orientació Política del Govern que se celebrarà del 12 al 14 de juny. D’aquesta manera, el dimecres dia 12, a partir de les 16 hores, s’ha programat la intervenció inicial del cap de Govern, Xavier Espot, sense límit de temps.

Aquest és la resta del programa:

Dijous, 13 de juny, a les 9.30 hores

Primera intervenció del conseller general no adscrit (9 minuts) i dels grups parlamentaris (30 minuts) per ordre de menor a major nombre de consellers generals.





Dijous, 13 de juny, a les 16 hores

Torn de rèpliques que inicia el cap de Govern. Cada cop que intervingui el Govern s’obrirà un torn de rèpliques per als grups parlamentaris i el conseller general no adscrit per un temps proporcional.

Acabat el debat, se suspendrà la sessió durant 1 hora 30 minuts. En aquest interval, els grups parlamentaris o un conseller general amb la signatura de dos més, podran presentar propostes de resolució fins 30 minuts després d’haver-se suspès la sessió.





Es reprèn la sessió per a defensar les propostes de resolució presentades. Un cop s’hagin presentat totes, la sessió se suspèn fins l’endemà.





Divendres, 14 de juny, a les 9.30 hores

Es reprèn la sessió i s’informa als consellers generals que disposen de dues hores i mitja per a negociar les transaccions de les propostes de resolució.





Divendres, 14 de juny, a les 12 hores

Es preveu la lectura final de les propostes de resolució amb els textos acordats i la seva votació. Un cop votades totes les propostes es dona per finalitzat el Debat sobre l’Orientació Política del Govern.





Altres sessions de Consell General

Dijous, 20 de juny, a les 16 hores, tindrà lloc l’última sessió de preguntes al Govern de l’actual període de sessions.

Dilluns, 15 de juliol, a les 16 hores, està prevista la darrera sessió de Consell General abans de finalitzar el període de sessions.





Activitat parlamentària

S’ha acordat que la Comissió Legislativa d’Economia sigui la competent per a analitzar el Projecte de llei de jocs d’atzar. De moment, aquest projecte de llei es troba en període d’esmenes fins al 19 de juny a les 13.30 hores.

La Proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum presentada pel Grup Parlamentari Andorra Endavant serà acceptada a tràmit per la Sindicatura aquest dimecres, 5 de juny. La Junta de Presidents ha decidit que sigui la Comissió Legislativa de Sanitat la que treballi el text, en el cas de ser pres en consideració i de presentar-se esmenes. A partir de demà dimecres, Govern comptarà amb 15 dies per a emetre el seu criteri.





Sessió informativa sobre l’estudi d’impacte de l’Acord d’Associació

També s’ha acordat que sigui dimarts, 16 juliol, quan es faci una sessió adreçada als consellers generals per a presentar l’estudi d’impacte de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea elaborat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I).





Grup d’amistat amb el Parlament de San Marino

Per últim, la Junta de Presidents ha formalitzat la creació d’un grup d’amistat amb el Parlament de San Marino a fi de millorar l’intercanvi parlamentari entre amb dues cambres i compartir experiències en l’àmbit de l’Acord d’associació i en altres aspectes d’interès per a ambdós països.

Per altra banda, la pròxima reunió de la Junta de Presidents se celebrarà el dilluns, 15 de juliol, a les 12 hores.