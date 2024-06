Onalabs inicia una prova pilot a Andorra amb cinc esportistes del programa ARA

Imatge de l’acte celebrat aquest dimarts a Ordino amb el secretari d’Estat d’Esports al centre de la foto (AR+I)

Cinc esportistes del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) participen, des d’aquest dimarts, en una prova pilot de monitoratge amb l’objectiu de millorar el seu rendiment. L’startup catalana Onalabs, en el marc de l’Andorra Living Lab d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i en col·laboració amb el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), ha cedit aquest dimarts al migdia, en un acte celebrat a les instal·lacions del CTEO, cinc dels seus dispositius ONASPORT perquè els esportistes Ariadna Fenés, Nahuel Carabaña, Marc Gasa, Gina del Rio i Irineu Esteve els provin durant tres mesos.

Després de les darreres validacions de la tecnologia del dispositiu ONASPORT, arran d’anteriors proves pilot, algunes d’elles dutes a terme al país en el marc de l’Andorra Living Lab, Onalabs ja disposa del dispositiu final, que comercialitzarà en breu, i que la setmana passada van presentar a Barcelona amb un dels seus partners, el Barça Innovation Hub.

L’acte d’aquest dimarts a Ordino suposa l’inici d’una nova fase de proves pilot, perquè aquests cinc esportistes del programa ARA puguin utilitzar el dispositiu que han desenvolupat durant el seus entrenaments.

“Amb ONASPORT podran mesurar biomarcadors químics relacionats amb el seu rendiment esportiu, fet que els permetrà obtenir moltes més dades sobre els seus entrenaments i competicions, i adaptar així la preparació física amb l’objectiu d’augmentar el rendiment”, ha explicat el CEO d’Onalabs, Xavier Muñoz. “La col·laboració a través d’Andorra Living Lab ha permès l’adaptació i acceleració de l’aterratge del dispositiu d’Onalabs al país, i del seu llançament al mercat internacional. Col·laboracions com la d’Onalabs són casos d’èxit perquè reforcen la transferència tecnològica i l’ecosistema innovador andorrà”, ha valorat la coordinadora de l’Andorra Living Lab d’AR+I, Aurora Crespo.

Per la seva banda, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha destacat que “el CTEO és un centre de referència per a l’esport federat i professional, tant nacional com internacional. Per aquest motiu, poder col·laborar amb empreses punteres del sector tecnològic i esportiu, com ONALABS, permet que els esportistes del país es puguin beneficiar de l’ús de dispositius, com el que es presenta avui, que els poden ajudar a millorar el seu rendiment.”

La prova pilot servirà perquè l’startup analitzi amb detall l’experiència d’usuari per a determinar àrees de millora tant en l’ús del dispositiu, com en la interacció dels usuaris amb la App i la plataforma especialitzada de dades.