“El darrer secret”, de Dan Brown

Títol: El darrer secret
Autor: Dan Brown
Traducció: Marc Barrobés, Esther Roig Giménez
Pàgines: 832
Editorial: Columna Cat
Sinopsi:
La novel·la més trepidant del mestre indiscutible del thriller. Una novel·la d’acció, plena de girs inesperats i enigmes per a desxifrar, capaç d’entretenir els lectors com només Dan Brown pot fer-ho.
En Robert Langdon, el cèlebre professor de simbologia, viatja a Praga per a assistir a una conferència revolucionària impartida per la Katherine Solomon, una científica noètica brillant amb qui ha iniciat una relació. La Katherine està a punt de publicar un llibre amb descobriments sorprenents sobre la naturalesa de la consciència humana que prometen desafiar segles de creences consolidades. Però un assassinat brutal provoca el caos i la Katherine desapareix sense deixar rastre juntament amb el seu valuós manuscrit.
Desesperat per trobar la dona que estima, en Langdon s’embarca en una cursa contra rellotge pel paisatge místic de Praga, mentre és perseguit per una poderosa organització i per una figura inquietant sorgida d’antigues llegendes. A la Ciutat de les Cent Torres, un escenari fascinant on la ciència més avançada conviu amb la tradició, en Langdon haurà de desxifrar símbols i codis per a desvelar una veritat sorprenent sobre un projecte secret que podria transformar per sempre la nostra comprensió de la ment humana.
«El darrer secret és, amb diferència, la novel·la més ambiciosa i meticulosament traçada que he escrit fins ara, i també la més entretinguda. Escriure aquesta història ha estat un viatge de descobriment inoblidable». Dan Brown
Font: lacasadellibro