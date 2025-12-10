Fa 59 anys s’editava el primer disc en directe dels Rollings Stones

Ara fa tot just 59 anys, un 10 de desembre de 1966, s’edita l’àlbum “Got live if you want it!”, dels Rolling Stones, però només per al mercat nord-americà. Es tracta del primer disc en directe dels Stones (amb preses d’actuacions d’aquell any a Newcastle Upon Tyne i Bristol), fruit del contracte que tenien amb London Records, l’editor als Estats Units dels seus discos.
Al grup, en aquells temps, no li va fer massa gràcia que es publiqués, però avui és tot un document inexcusable i forma part de la discografia oficial dels Rollings Stones (zigzaguejant durant els primers seixanta entre edicions americanes i britàniques).
Font: EfeEme.com