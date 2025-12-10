Compte enrere per als primers Mundials FIS Freeride Andorra 2026 by Mammut

Amb l’inici de la temporada d’esquí, Andorra ha engegat el compte enrere per a esdevenir l’epicentre mundial del freeride el proper mes de febrer, és a dir en menys de dos mesos, amb la celebració de la primera edició dels FIS Freeride World Championships by Mammut. Les muntanyes d’Ordino Arcalís, reconegudes internacionalment per la qualitat de la seva neu i terreny tècnic, seran l’escenari d’aquest esdeveniment històric que coronarà els primers campions del món de freeride sota l’empara de la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) i consolida la seva posició com a disciplina reconeguda dins els esports de neu.
La competició tindrà lloc durant un dia, amb una finestra meteorològica que s’ha establert entre l’1 i el 6 de febrer de 2026, i s’hi disputaran quatre categories: esquí homes, esquí dones, snowboard homes i snowboard dones.
Joan Aracil, entre els 66 millors riders del món
La llista de participants inclou els millors freeriders del planeta, un total de 66 atletes provinents de 17 països d’arreu del món entre els quals es troba l’andorrà Joan, Aracil, que competirà a la categoria d’esquí homes i podrà aprofitar el profund coneixement del terreny, on s’ha format des de ben petit. Aracil, antic monitor de l’Escola d’Esquí d’Ordino Arcalís i amb trajectòria internacional, simbolitza la nova generació de freeriders andorrans. El seu debut al Freeride World Tour el 2025 va ser un moment històric per al país, i la seva participació en aquests mundials assegura la representació d’Andorra com a país amfitrió.
A diferència del FIS Freeride World Tour, que es desenvolupa al llarg d’una temporada amb diverses parades i estacions diferents, en aquest campionat els corredors es jugaran el títol de Campió del Món en una sola i decisiva jornada. Un gran motiu per a què els millors freeriders del panorama internacional posin les seves habilitats al límit per a oferir el major espectacle del món i coronar-se vencedors.
Ordino Arcalís, cor del freeride als Pirineus
Situada al nord del país, Ordino Arcalís és considerada la meca del freeride als Pirineus. Des de 2015 ha estat seu de competicions internacionals relacionades amb aquesta disciplina i, durant gairebé una dècada, ha acollit de manera continuada proves del Freeride World Tour, consolidant-se com un escenari de referència mundial.
La seva extensió de 450 hectàrees de terreny esquiable i els 120 itineraris sense marcar forapista ofereixen un entorn privilegiat per a la pràctica del forapista. L’orografia de l’estació presenta una combinació única de pendents pronunciats i canals naturals que permeten traçar línies molt variades i tècniques, contribuint al gran espectacle que vol mostrar aquesta modalitat. A més, la seva orientació nord garanteix unes condicions de neu de gran qualitat, oferint sovint la temporada més llarga dels Pirineus. Aquestes característiques han convertit Ordino Arcalís en un escenari únic, on natura i esport es fusionen per a oferir línies tècniques i paisatges espectaculars.
Una fita per al freeride i per a Andorra
Ordino Arcalís consolida la seva projecció global en acollir aquest primer Mundial FIS de la disciplina i referma Andorra com a una destinació de neu i muntanya de primer nivell. El país compta ja amb una llarga tradició en l’organització d’esdeveniments esportius internacionals de màxima exigència, com diverses Copes del Món d’esquí alpí, incloent-hi les Finals de 2019 i de 2023, o les Copes del Món d’Esquí de Muntanya, així com les Copes del Món i els Campionats del Món de BTT.
Alhora, el freeride, com a disciplina, continua la seva evolució amb la mirada posada en convertir-se en un esport olímpic en el futur. La celebració d’aquests primers Mundials FIS és un pas clau en aquest camí, consolidant la seva posició dins l’univers dels esports de neu internacionals.