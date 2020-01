Després de gairebé 5 hores de competició (enllaç a part), Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, van aconseguir creuar l’arc d’arribada en una meritòria 16a posició, sobretot tenint en compte la dificultat de l’etapa en tots els aspectes. Una mostra clara d’aquesta dificultat són les diferències que, a part dels quals es perfilen com a favorits de la categoria (Karginov i Viazovich), s’han ampliat considerablement.

Quant a la lluita pel triomf entre els camions, la jornada ha finalitzat amb sabor agredolç per als Kamaz. En la part positiva cal assenyalar el triomf de Andrey Karginov, guanyador de la categoria en el 2014, mentre que en la part negativa cal esmentar els problemes d’Eduard Nikolaev (guanyador l’any passat) que ha solucionat els seus problemes gràcies al seu company Dimitri Sotnikov, 20è classificat en la jornada d’ahir, mentre que avui s’ha acomiadat d’ocupar un lloc d’honor en el podi de Ryad.

Una vegada completades les tres primeres etapes del Dakar Saudita, l’Iveco 517 ocupa la 12a posició de la classificació dels camions, a 1h47’14” del líder Viazovich. Així doncs, aquesta provisional segueix encapçalada per Siarhei Viazovich (Maz) que manté 2’18” sobre Andrey Karginov (Kamaz), després d’acumular més d’11 hores d’especials cronometrades.

Les pistes molt trencades marquen la part final de l’especial.

Llovera-Torres-Marco, van tenir un inici d’especial en la mateixa línia que els dies anteriors. Les principals dificultats han vingut a partir del km 200. Unes pistes molt trencades i amb molta pols han tingut conseqüències en la mecànica, això ha provocat la perduda de diverses posicions en el pas pel km 251. Després la situació s’ha normalitzat però no han pogut recuperar tot el temps perdut.

Cal destacar la gran igualtat que hi ha hagut entre els equips situats a partir del top10. L’onzè i el vintè classificat han quedat separats per 25’. Al final Llovera i els seus companys no han entrat en el top10 per només 16’.

Una vegada finalitzada l’odissea del dia, en la localitat de Neom, Llovera ens donava un primer detall del succeït durant la jornada: Ha estat un dia molt complicat, hem passat per pistes molt dures i trencades, amb tantes vibracions fins i tot se m’han mogut els “empastaments”.

Altres dificultats ha estat la gran quantitat de pols que s’ha aixecat amb el pas dels vehicles. Hem parat perquè semblava que el turbo no bufava bé … falsa alarma.

La navegació ha estat, una vegada més, un altres enemic a batre durant la jornada. Hem tingut un parell de lapsus però res greu.

En la 4a etapa, la navegació es preveu que faci una gran selecció.

En els 672 km, que uneixen les localitats de Neom i Al-Ula, els participants que segueixen en carrera hauran de superar, al 50%, passos arenosos i trams empedrats, normalment sobre pistes marcades. En aparença l’etapa es presenta ràpida però la gran dificultat del recorregut, segons els organitzadors, serà la navegació. En aquest aspecte, s’augura una selecció important, amb diferències considerables, entre els quals afrontin aquesta 4a etapa del Dakar 2020.

Esmentar que dels 672 km, de recorregut, 453 km seran cronometrats mentre que els restants els pilots tindran una nova oportunitat d’admirar monuments mítics de la cultura àrab.