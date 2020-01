El Ministeri de Cultura i Esports continua el treball per tal de poder tirar endavant la comissió que ha de donar resposta a la intervenció al conjunt arquitectònic de Sant Vicenç d’Enclar. En aquesta línia, la comissió es reunirà per primer cop aquest pròxim 16 de gener amb l’objectiu de començar a destriar les millors propostes tècniques per així prendre les decisions sobre les possibles intervencions que s’han de fer sobre el campanar de l’església. A més, la reunió de treball també ha de servir per determinar amb certesa les causes de l’esfondrament de l’estructura, un cop retirats tots els elements caiguts, i fer un estudi més aprofundit de com es van produir els fets.

La comissió, tal com ja es va avançar, estarà formada per experts interns i externs a l’Administració amb l’objectiu de poder sumar les màximes visions possibles per trobar la millor manera de procedir així com els límits de la intervenció. Del Departament de Patrimoni Cultural hi formaran part el director del departament, Xavier Llovera, el cap d’Àrea de béns Immobles, David Mas Canalís, la cap d’Àrea de béns Mobles, Berna Garrallà i Joan Bellera i Abel Fortó tècnics del departament.

Pel que fa als membres de la comissió externs hi haurà l’arquitecte i ex Inspecteur général des Monuments historiques a França, des del 1997 al 2017, Olivier Poisson i el professor a la Universitat politècnica de Catalunya, Jose Luis Gonzalez Moreno- Navarro. Com a arquitectes experts prendran part de la comissió Enric Dilme i Joan Reguant, ambdós coneixedors del patrimoni andorrà i que han treballat en nombrosos projectes d’intervenció a monuments del país. Finalment també prendrà part de les reunions el geòleg i president de la Fundació M. Chevalier, Valentí Turu.