La reunió ministerial de la francofonia centra la jornada de la delegació andorrana a la COP26

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, acompanyada del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha pres part a la reunió ministerial de la francofonia ‘Sinergies d’acció, innovacions i bones pràctiques. Per una acció climàtica més visible en la francofonia‘. La trobada s’ha celebrat en el marc de la Conferència de les Parts relativa al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26).

La reunió ha comptat amb la participació, també, dels ministres de Canadà, Tunísia i Costa Ivori, entre d’altres, i s’ha parlat sobre quines són les millors eines i vies per facilitar l’accés al finançament als països en desenvolupament perquè puguin avançar cap a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta és una de les demandes que s’ha posat sobre la taula al llarg de la celebració de la COP26.

En la primera jornada de treball de la delegació andorrana, i en la segona setmana de celebració de la conferència de les parts, la ministra també s’ha reunit aquest dimarts a Glasgow amb la ministra d’Europa i les Amèriques del Regne Unit, Wendy Morton. En la trobada, de caràcter institucional, Calvó ha agraït l’impuls de la conferència per poder tornar a posar al centre les polítiques d’acció climàtica necessàries per frenar el canvi climàtic. Morton ha valorat positivament la participació andorrana a la conferència.

Durant la bilateral, s’han tractat aspectes d’innovació, sobretot en matèria de canvi climàtic, i ambdues delegacions s’han emplaçat a fer una nova trobada per aprofundir en la temàtica. Així mateix, les dues representants també han valorat positivament l’estat de bones relaciona bilaterals entre Andorra i el Regne Unit.

Per altra banda, Calvó també ha estat present a la sessió plenària d’Alt Nivell de Ministres de Medi Ambient que s’està desenvolupant aquesta setmana. Precisament, la ministra participarà aquest dimecres en la reunió i en la declaració nacional exposarà davant de la comunitat internacional quins són els avenços duts a terme per Andorra en favor de la lluita contra el canvi climàtic així com les accions que s’han implementat fruit dels compromisos adquirits.

Bilateral amb Xile en l’àmbit tècnic

De manera paral·lela a l’agenda de la ministra, el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, també ha celebrat una reunió bilateral amb la seva homòloga xilena, Maria Carolina Urmeneta. Ambdós representants han pogut intercanviar sobre l’ordenament jurídic en matèria climàtica de cada país i sobre l’acció concreta per mitigar els efectes provocats pel canvi climàtic.

En aquest aspecte, Miquel ha pogut apropar a Urmeneta els principals punts que inclou la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), aprovada per unanimitat pel parlament andorrà. Miquel també ha explicat a la seva homòloga la recent creació del fons verd andorrà i l’aplicació de la taxa verda per promoure accions i mesures en favor de la transició energètica, així com l’impuls del nou mercat nacional voluntari de compensacions de carboni. L’acció climàtica d’Andorra ha suscitat interès per part de la responsable xilena, la qual ha proposat un acord de col·laboració entre els dos Estats.