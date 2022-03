El Consell d’Europa detecta mancances en matèria de seguretat social i salut laboral

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) ha fet públiques les conclusions de l’informe presentat pel Principat d’Andorra sobre l’aplicació dels articles de la Carta Social Europea –és a dir els articles 3, 11, 12, 13, 14, 23 i 30– en el període comprès entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2019.

Andorra compleix amb 5 de les 16 disposicions de la Carta Social Europea, recollides en els articles mencionats, i que fan referència a la salut, la seguretat social i la protecció social. Així, el CEDS ha considerat de no conformitat 4 disposicions i per a la resta, 7, aquest organisme ha ajornat la valoració sol·licitant un complement d’informació que el Govern trametrà en el proper informe.

Es recorda que el CEDS avalua el compliment de les disposicions de la Carta social europea acceptades per Andorra. D’aquesta forma, l’organisme fa una anàlisi d’articles per blocs temàtics en un període de temps limitat de quatre anys. Com a exemple, en l’anterior avaluació del CEDS d’Andorra, publicada l’any passat, es complien 7 de les 11 disposicions de la carta relacionades, en aquest cas, amb l’ocupació laboral, formació i igualtat d’oportunitats i es va estudiar el període comprès entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de desembre del 2018.

En l’anterior avaluació, que va analitzar els drets vinculats als infants, famílies i persones migrants entre el 2014 i el 2017, Andorra va complir 23 de les 26 disposicions de la carta. La pròxima avaluació tractarà el bloc temàtic d’articles vinculats als drets laborals.

Entrant al detall, pel que fa a les conclusions de conformitat, l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials es refereix al dret a la protecció de la salut, destacant l’establiment de serveis educatius i de consulta adreçats a la millora de la salut. L’organisme europeu també ha valorat positivament el dret a la seguretat social pel manteniment d’un règim de seguretat social en un nivell satisfactori, equivalent a l’exigit per la ratificació del Codi Europeu de Seguretat Social.

A més, es valoren amb conformitat dues disposicions sobre el dret al benefici dels serveis socials, gràcies al foment i organització de serveis que, utilitzant els mètodes d’un servei social, contribueixin al benestar i desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat. Alhora, des del CEDS es valora satisfactòriament l’estimulació de la participació de les persones i organitzacions benèfiques en la creació i manteniment dels serveis socials. Finalment, a l’informe es considera de conformitat la disposició relacionada amb els drets de les persones grans a una protecció social.

Quant a les conclusions de no conformitat, cal destacar que en aquests quatre articles no hi ha gairebé cap país dels avaluats que hagi obtingut conformitat. En la disposició relativa al dret a la seguretat i la higiene en el treball, concretament pel que fa a la promulgació de reglaments de seguretat i higiene, només 3 dels 22 països que han estat avaluats tenen una conclusió de conformitat. Tot i això, s’emfatitza que des de la data de lliurament de l’informe, Andorra ja ha fet alguns avenços que es podran lliurar al Comitè en el proper informe, amb l’aprovació de reglaments que milloren especialment aquesta qüestió.

Així mateix, s‘avalua de no conformitat el dret a l’assistència social i mèdica, concretament garantir una assistència apropiada per tota persona en estat de necessitat. Tanmateix, des del Govern es destaca que a la Llei general de salut, article 8 c, es garanteix l’assistència sanitària i social als pacients no residents en situació sanitària d’emergència. És per aquest motiu que es considera que el dret a l’assistència mèdica en situació d’urgència està garantit. Pel que fa al dret a l’assistència social, des del Govern es constata que tots els estrangers en situació irregular al territori andorrà disposen d’ajuts econòmics ocasionals per una durada de 15 dies, prorrogables per 15 dies més. Finalitzat aquest període si la situació persisteix la legislació nacional preveu, en aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans, que Andorra pot concedir ajuts. Així, el Principat considera que la legislació s’adapta al que disposa la Carta social europea.

Pel que fa a l’article 12.1 – Dret a la Seguretat Social, cap dels 20 països avaluats ha obtingut conformitat, mentre que en el cas de l’article 12.4 – Dret a la Seguretat Social es constata que dels 17 països avaluats, únicament 1 país ha obtingut conformitat. Finalment, sobre l’article 13.1 – Dret a l’assistència social i mèdica, es constata que dels 19 països avaluats, únicament 1 país ha assolit conformitat.