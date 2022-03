El nou Espai d’Acompanyament Familiar compta amb vuit participants

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha presentat aquest dijous el nou Espai d’Acompanyament Familiar, un programa de competències parentals adreçat a famílies que estan en seguiment per part d’Afers Socials.

L’objectiu del programa és treballar aspectes bàsics per potenciar la construcció d’una dinàmica de convivència familiar positiva i per al desenvolupament de models de criança adequats per a infants i adolescents. Per tant, es tracta d’un projecte de caràcter educatiu, amb les famílies com a protagonistes, en un espai lliure de judici, on comparteixen les seves reflexions en sessions grupals dirigides per professionals d’Afers Socials. A més, durant les sessions, aquests mateixos professionals també faciliten estratègies personals, emocionals i educatives adreçades a les figures que exerceixen la criança, utilitzant una metodologia dinàmica i participativa complementada amb una base teòrica.

El programa de l’Espai d’Acompanyament Familiar comprèn un total d’11 sessions, una cada setmana amb una durada de dues hores. Sobre el contingut, les tècniques del programa, Carina Chinchilla i Sílvia Rodríguez, han explicat que es tracten qüestions com ara l’escolta activa i la comunicació assertiva; la gestió del temps en família amb rutines i organització horària; la resolució de conflictes; o l’ús i abús de les noves tecnologies.

Per tal que les famílies puguin assistir a l’Espai d’Acompanyament Familiar, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha posat en marxa un servei de guarda dels infants.

L’Espai d’Acompanyament Familiar va començar el 7 de març d’enguany amb una prova pilot que compta amb vuit participants i que s’allargarà fins al 13 de juny d’aquest mateix any. “És un projecte que forma part del full de ruta del Govern, l’H-23, per millorar la prevenció i l’acompanyament a les famílies”, ha explicat Judith Pallarés, que ha emfatitzat el “resultat positiu” de les primeres trobades.

Les tècniques han posat en relleu que aquest projecte, en el qual les famílies fan sessions en un espai conjunt, complementa “les intervencions individuals que ja es fan amb aquestes famílies per part dels seus referents d’Afers Socials”. “Totes agraeixen tenir un espai comunitari on poder compartir”, han apuntat, i han remarcat la importància que les famílies puguin posar en comú els seus neguits amb altres famílies que poden estar en el mateix moment vital.