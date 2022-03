Escaldes organitza un concert solidari a favor d’Ucraïna a la sala Prat del Roure

El pròxim 2 d’abril, a les 19.30 hores, tindrà lloc un concert solidari per Ucraïna. Serà a la sala Prat del Roure i el cartell està format per 18 artistes del país. La iniciativa va sorgir de Martha Roquett i Teresina Serra, que ràpidament van aconseguir la implicació d’un bon nombre de músics i del Comú d’Escaldes-Engordany. “Vam veure que no podíem, de cap de les maneres, mirar cap a un altre costat”, explica Roquett, que afegeix que la seva forma d’aportar el granet de sorra és a través de la música.

El concert comptarà amb la participació de Juli Barrero, el Cor de rock d’Encamp, El tren de la Mussa, la Grossband, Komanem, Patxi Leiva, Alejandra Pereyra, Martha Roquett, Rumband, Quim Salvat, Teresina Serra i Guillem Tudó. També es podrà escoltar en diferit Oriol Vilella, Enric Bartomeu, Mar Capdevila, Susanne Georgi, Perséfone i Alejandro Politi.

Les entrades tenen un preu de 10 euros per als adults i de 5 euros per als infants i es poden adquirir a partir d’aquest divendres, 25 de març, a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany, al servei de Tràmits del Comú d’aquesta parròquia, a la Creu Roja Andorrana, a les instal·lacions del Departament d’Esports ubicades al Prat del Roure, i el mateix dia del concert. La recaptació es destinarà íntegrament a la Creu Roja Andorrana. L’objectiu és omplir les 700 places de la sala Prat del Roure disponibles.

El conseller de Vida Cultural del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha destacat que aquesta és una bona oportunitat per tornar a mostrar que Andorra és un país solidari i un país d’acollida. Closa ha posat en relleu que el concert és fruit d’una suma de voluntats, tenint en compte que s’ha pogut organitzar en un temps rècord, i ha animat la població a assistir-hi.

Les impulsores també han explicat que s’ha optat per destinar la recaptació a la Creu Roja per la seva credibilitat internacional. La voluntària de l’entitat Maria Alonso ha agraït que “el país sencer” s’hagi bolcat amb Ucraïna. Alonso ha posat de manifest que la Creu Roja arriba a totes les parts del món en què hi ha un conflicte actiu i ha afegit que els diners recaptats s’adreçaran a Creu Roja Internacional que els utilitzarà per finançar hospitals de campanya, camps de refugiats i ajuda logística de tota mena.

Sobre aquesta qüestió ha exposat que és més efectiu enviar diners, ja que portar material té uns costos afegits. De fet, els combois que han viatjat fins a Ucraïna s’han organitzat per donar resposta a una iniciativa ciutadana que es va trobar desbordada pel material recollit. Les persones que no puguin assistir al concert, però que hi vulguin col·laborar podran fer una aportació a través del compte de Creu Roja que es difondrà per les xarxes socials.

Les impulsores de la iniciativa han agraït el suport del Comú d’Escaldes-Engordany, que posa tots els mitjans perquè el concert es pugui celebrar. De fet, han apostat per aquesta parròquia per la sensibilitat que té per la cultura i la vocació d’ajudar que ha demostrat, han declarat.