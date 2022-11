El Comú d’Encamp segueix avançant cap a la implementació de l’administració electrònica

El comú d’Encamp ha fet un pas més en la implementació de l’administració electrònica amb l’aprovació, aquest dijous, de l’ordinació que regula tots els aspectes relacionats amb la relació entre ciutadania i administració, i entre administracions respecte l’administració electrònica.

Aquesta ordinació, que en molts punts contempla aspectes que ja es duien a terme al comú, ja que, per exemple, des del 2009 s’ha aconseguit implementar un total de 80 tràmits per internet o el propi funcionament de la seu electrònica, permet dotar-se d’una norma pròpia que concreti com s’apliquen aquestes normes al Comú i consolidar l’Administració electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública i garantint especialment la protecció de dades i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat i les persones grans, d’acord amb la normativa vigent.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que “les videoactes que es posaran en funcionament a partir del mes de gener” són un exemple pràctic d’aspectes que regula aquesta normativa” o per exemple també s’ha referit a un altre dels elements que regula aquesta ordinació com “el nou portal web, la seu electrònica, el portal del ciutadà… que també hi estem treballant”.

Mas, ha recordat que “tenim molt camí a recórrer, però des dels inicis en què el comú d’Encamp vàrem ser pioners amb l’administració electrònica, seguim avançant amb passos petits però segurs per a transformar digitalment l’administració”. Mas ha volgut agrair a tot l’equip comunal l’esforç que suposa adaptar tota la maquinaria administrativa per a facilitar a la ciutadania la relació amb el comú”.

Balanç positiu de les primeres mesures d’estalvi energètic, reducció d’un 30% del consum aquest mes d’octubre

La cònsol major ha fet un primer balanç de les mesures adoptades per part del comú, d’acord amb el conveni signat a principis de mes entre tots els comuns i el Govern d’Andorra per a intentar reduir el consum energètic al país. El comú va començar a aplicar mesures d’estalvi abans de l’estiu de forma gradual, però no ha estat fins al mes d’octubre que la gran majoria estaven implementades.

Mas ha anunciat que “el comú d’Encamp ha reduït aquest d’octubre un 30% el consum energètic respecte el mateix mes de l’any anterior” sobretot en il·luminació de la via pública i aparcaments.

La cònsol major d’Encamp ha afirmat que “l’esforç conjunt està donant resultat” i per tant “seguirem en aquesta mateixa línia, sense baixar la guàrdia” i ha posat d’exemple la reducció de l’enllumenat de Nadal o els canvis previstos en l’enllumenat públic millorar-ne l’eficiència i per tant seguir reduint el consum.

El consell de comú d’avui dijous també ha aprovat una modificació pressupostària per al pagament de les obres complementàries de l’escola bressol del Pas de la Casa, per tal de fer front al darrer pagament de 207.741,67 euros. Obres que es van dur a terme durant l’execució de la inversió i per adaptacions necessàries pels canvis de normativa i altres millores que resultava més eficient dur-les a terme durant l’execució que no a posteriori.

La consellera de Finances, Josefina Rodríguez, ha presentat l’informe d’execució pressupostària del tercer trimestre que tanca amb superàvit de 3,3 M€ i ha recordat que “són dades provisionals ja que s’informa de la situació financera del tercer trimestre”.