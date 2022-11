FEDA: Moles afirma que “s’han d’alinear capital públic i privat per a fer solucions compartides”

El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que la manca de subministrament de gas natural a Europa, fruit de l’aturada dels fluxos per part de Rússia, ha estat el veritable detonant de la crisi actual, amb un gran impacte en els preus dels mercats elèctrics. En aquest context, la dependència energètica d’Andorra és l’element que més afecta l’equilibri del sistema elèctric. Moles ha efectuat aquestes declaracions durant la seva participació a les II Jornades de l’energia i les ciutats sostenibles a Sant Julià de Lòria.

Per a fer-hi front aposta per la col·laboració público-privada. “Tenim un model que ha funcionat fins ara, tenim uns reptes però no només Andorra, sinó tot el món”, ha explicat, abans d’insistir que “s’ha d’alinear capital privat i públic per a fer solucions compartides.”

El director general de FEDA ha recordat com els forts increments de preu de l’electricitat a Espanya i França afecten directament la compra d’electricitat d’Andorra. FEDA s’ha protegit parcialment amb acords estratègics fins el 2030, una gestió que, juntament amb la producció de la central hidroelèctrica, la deselectrificació de la calefacció que fomenten les xarxes de calor de FEDA Ecoterm i altres fonts de producció nacional, ha permès que les tarifes a clients continuïn sent de les més competitives d’Europa tot i els increments. El context fa, però, que amb una part dels kWh de consum, es generin pèrdues a FEDA.

Per al directiu, l’impacte d’aquesta situació conjuntural del gas a Europa s’accentua per l’impacte estructural de la transició energètica. I és que la transició energètica engloba fenòmens com l’increment del consum elèctric i accions com l’augment de la producció amb renovables, amb la reducció necessària d’emissions de CO2, i obligacions com la de l’eficiència energètica.

Explicades les claus de la crisi actual i la transició energètica, doncs, per a Moles els reptes del sistema elèctric són clars: la seguretat de subministrament a través d’una cobertura de la punta de demanda d’importació i la millora de la xarxa, la reducció de la dependència energètica augmentant la producció elèctrica nacional i de xarxes de calor, l’ús de les fonts renovables per a rebaixar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la reducció del consum fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica i el manteniment de la competitivitat protegint el diferencial de les tarifes d’Andorra en comparació amb la resta d’Europa alhora que s’avança en la qualitat de servei.

Moles ha compartit taula rodona després de la seva ponència amb el conseller de Naturgy, Ramon Adell, i l’enginyer i consultor Josep Rebollo. Junts han analitzat els obstacles existents per a accelerar les solucions tractades en les diferents conferències de les II Jornades de l’energia i les ciutats sostenibles a Sant Julià de Lòria i han reflexionat al voltant de les accions que tothom pot dur a terme per a fer front a la realitat del moment i les perspectives de futur.

Han conclòs que tothom ha d’assumir les tesis dels experts per a contribuir corresponsablement a fer solucions conjuntes, especialment amb col·laboracions entre les administracions i l’empresa privada. “Andorra té la possibilitat de demostrar a Europa com es poden trobar solucions, abans que les grans ciutats europees on els problemes de governança poden ser moltíssim més grans”, proposava Rebollo. Adell, per la seva banda, afegia que “la necessitat de la transició energètica és una realitat però això requereix temps, inversió i realisme.”

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, ha pronunciat el discurs de cloenda, en el qual ha reforçat la proposta de la col·laboració público-privada alhora que demanava que, més enllà de l’augment de la producció, s’intensifiquin els esforços d’estalvi de tots els sectors per reduir la demanda.