Des del passat divendres 13 de març les instal·lacions del Comú d’Encamp, exceptuant les que presten serveis essencials, estan tancades per les mesures contra la propagació del coronavirus, i per tant, es veuen afectats molts serveis de la parròquia.

Les quotes corresponents a aquests serveis, com les llars d’infants, les de l’àrea de jovent, ni tampoc les dels centres esportius no es cobraran mentre les instal·lacions romanguin tancades.

Tenint en compte que hi ha diferents tipologies de quotes i d’abonaments: anuals, trimestrals, etcètera, s’està analitzant, servei per servei que presta el Comú, per decidir el procediment que s’aplicarà en cada cas, si correspon un retorn de la part proporcional de la quota ja pagada, un retorn del pagament, o altres possibilitats. És per això que, en les properes setmanes es prendran els acords necessaris i es comunicarà als usuaris com es procedirà en cada cas.