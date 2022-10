El PS d’Encamp demana estudis del retorn de les activitats patrocinades pel Comú

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han demanat disposar d’estudis del retorn econòmic que suposen les activitats patrocinades pel Comú. D’altra banda, han defensat el model de Nadal basat en el Saló de la Infància i les activitats tradicionals, després que el concurs per a repetir l’experiència de les passades festes hagi quedat desert.

Enric Riba es referia a “curses vàries -d’obstacles, per la muntanya, amb gossos o sense-, trobades de vehicles i altres suposen una inversió de milers d’euros per al Comú d’Encamp. I algunes es consideren exagerades”, segons ha manifestat el conseller de PS+Independents d’Encamp, i més sense disposar d’estudis del retorn o l’impacte econòmic que tenen a la parròquia.

Així, “es fa difícil participar en la decisió”, ha exposat Riba mentre assegurava que no és que estigui en contra de l’organització d’aquests esdeveniments, sinó que entén que cal un control. A més, ha afegit que es decideixen aportacions per a activitats que s’han de desenvolupar l’any vinent sense encara disposar del pressupost per a l’exercici 2023.

D’altra banda, els consellers socialdemòcrates han “constatat amb certa satisfacció” com el concurs per a l’organització de les activitats de Nadal ha quedat desert. “L’any passat va ser un fracàs”, ha afirmat el líder de PS+Independents d’Encamp, David Rios, que ha exposat que el fet que el concurs hagi quedat desert “permetrà fer un replantejament”. Al seu parer, el Nadal d’Encamp era “singular” i “un èxit” entre els infants, amb el Saló de la Infància com a principal atractiu i que portava visitants a la parròquia. “Si una cosa funciona, cal mantenir-la”, i així ho han estat manifestant des del primer dia a la comissió pertinent.