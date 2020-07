El cometa NEOWISE es deixa veure també des d’Andorra

El 27 de març el telescopi espacial Survey Explorer va detectar en la missió NEOWISE un cometa que podria ser visible des de la Terra si sobrevivia al seu pas pel punt de l’òrbita més pròxim al Sol. Ho va aconseguir i aquest mes els aficionats a la fotografia astronòmica s’afanyen a compartir els seus retrats del cometa. Però també es pot veure a simple vista si se sap quan i on mirar.

El C/2020 F3 NEOWISE és un cometa de 5 quilòmetres de diàmetre amb una òrbita gairebé parabòlica. Va passar a 43 milions de quilòmetres del Sol i ara es troba a poc més de 100 milions de quilòmetres de la Terra. Precisament l’objectiu del telescopi que el va descobrir és cercar al cel objectes amb una trajectòria pròxima a la Terra. Aquesta és la del conegut com a NEOWISE:

Els cometes són objectes fets de gel, pedra i pols que arriben als 16 quilòmetres de diàmetre. Quan passen prop del Sol s’escalfen i deixen anar gasos i pols que formen una esfera molt més gran i una cua característica que pot arribar a tenir milions de quilòmetres de llargada.

El protagonista d’aquests dies és el més brillant que s’ha vist sobre l’hemisferi nord en 25 anys, segons els experts. Ara està perdent brillantor des de la nostra perspectiva, però encara es pot veure, fins i tot per sobre dels cims d’Andorra si se surt dels fons de vall. No hi tornarà a haver oportunitat de veure’l fins d’aquí a uns 6.800 anys.

Si fins ara se’n podia gaudir a l’alba i mirant cap al nord-est, la trajectòria fa que el millor moment per trobar-lo aquests dies sigui al nord-oest després de la posta de sol. Alexander Beening el va caçar des de Juberri a les 11 de la nit d’aquest dimecres (la seva fotografia, sobre aquest article).