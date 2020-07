El Govern col·labora amb el Consell d’Europa en el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència

El Govern col·labora amb el Consell d’Europa (CdE) per a l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència, que emana de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents del 2019. El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ho ha anunciat aquest dijous durant la segona reunió de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIA), que, precisament, té l’objectiu principal de coordinar les polítiques i mesures adoptades per l’Executiu i els comuns relacionades amb aquest àmbit, així com elaborar, coordinar i desenvolupar les línies mestres del pla.

Filloy ha explicat que és la primera vegada que aquest organisme europeu cooperarà amb el Govern d’Andorra en el desenvolupament i desplegament d’un pla nacional. La col·laboració del Consell d’Europa s’emmarca en la participació i finançament de tres experts internacionals, que formen part i col·laboren amb el mateix organisme internacional, així com d’un expert del Principat d’Andorra. Alhora, en cas de ser necessari, el CdE es faria càrrec dels honoraris d’experts puntuals en àrees específiques sobre drets dels infants o adolescents. “Aquesta col·laboració ens permetrà elaborar un Pla Nacional adaptat ja, com a mínim, a la normativa internacional”, ha afirmat Víctor Filloy.

De fet, responsables dels ministeris d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i d’Educació i Ensenyament Superior, juntament amb l’ambaixador del Principat d’Andorra al Consell d’Europa, han mantingut des del mes de maig diverses reunions telemàtiques amb els membres del CdE per concretar aquesta col·laboració i identificar, entre d’altres, els principals aspectes de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents que s’haurien de desplegar en el Pla Nacional.

En aquest sentit, es destaca que l’elaboració del pla conté les següents fases: planificació, redacció, consulta, finalització i promoció. L’acompanyament del CdE s’estendrà al llarg de tot el procés, aportant els seus coneixements i la seva experiència en aquest àmbit. El suport es concreta en proporcionar orientació i exemples de bones pràctiques i alhora identificar, revisar i proposar aspectes específics que el Pla ha de desenvolupar.

La col·laboració es durà a terme principalment amb el Comitè Tècnic adscrit a la Comissió Nacional i, consegüentment, s’ha acordat la necessitat de mantenir un contacte regular entre els dos òrgans.

El ministre ha avançat que el treball del Pla Nacional comptarà amb la participació dels infants i dels adolescents, recollint les inquietuds d’aquest col·lectiu “seguint els eixos que ens marca la Llei” per poder desenvolupar el pla amb les seves aportacions.

La CNIA s’adscriu conjuntament al ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i al d’Educació i Ensenyament Superior. Com a eina de gestió i estratègia envers el col·lectiu de menors d’edat, la Comissió treballa sota el principi de coordinació entre administracions públiques, entitats socials, famílies i els mateixos infants i adolescents. Per aquest motiu, la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència està integrada pels ministres o alts càrrecs d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Educació i Ensenyament Superior; Cultura i Esports; Salut; i Justícia i Interior.

A més, la CNIA compta amb la presència del Cos de Policia; del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS); del Raonador del Ciutadà; de la Federació d’Associacions Andorranes de Persones amb Discapacitat; del comitè d’Unicef Andorra; del cap d’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; dos representants del Fòrum Nacional de la Joventut; dos representants dels comuns; i del Comitè Tècnic de la Comissió.