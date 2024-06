El CFA Vall d’Aran, guardonat als “Premios Planes de Lectura 2024”

Imatge d’arxiu del CFA Vall d’Aran (Àgora-XTEC)

El Centre de Formació d’Adults (CFA) Vall d’Aran, de Vielha, ha estat guardonat als “Premios Planes de Lectura 2024” del Ministeri espanyol d’Educació, Formació Professional i Esports que en la primera edició han distingit amb 14 premis i cinc mencions a 19 projectes per la contribució a la promoció de la lectura.

Aquest ha estat el projecte guanyador a Catalunya, però també s’han guardonat altres centres de l’Estat espanyol. El CFA Vall d’Aran ha rebut el premi de la categoria 2, de centres ubicats en municipis de més de 5.000 habitants, en la modalitat B, Educació Secundària, centres que imparteixin cicles formatius de Formació Professional, educació especial i centres d’educació de persones adultes.

Per a l’organització, el projecte sap aprofitar de manera eficient el context multilingüe que l’envolta. Sent multidisciplinar, aconsegueix implicar l’alumnat adult com a lectors, alhora potenciant el coneixement de l’entorn. I és un pla que incorpora un procediment detallat per a assolir l’educació inclusiva.