La Seu inaugurarà, de nou, el FeMAP, amb el concert d’Hirundo Maris i Noctes Cor de Cambra

El duet Hirundo Maris obrirà el festival (FeMAP)

La 13a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) programa per a aquest estiu més d’una cinquantena de concerts, de 24 grups diferents. El certamen se celebrarà entre el 5 de juliol i el 25 d’agost en 40 municipis repartits entre els Pirineus, Andorra i Catalunya del Nord. Com a novetat s’incorporen Campdevànol, Planoles, Peramola i el Pont de Suert.

La inauguració serà un any més a la Seu d’Urgell i anirà a càrrec del conjunt Hirundo Maris -amb la presència d’Arianna Savall– i Noctes Cor de Cambra, que interpretaran ‘El Cant de la Sibil·la i la Balada del Somni’. Aquesta actuació tindrà lloc divendres vinent, 5 de juliol, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Els músics oferiran un programa centrat en dues peces que provenen de l’edat mitjana, però que han estat cantades i han perdurat al llarg dels segles. Els dos dies següents aquest concert també s’oferirà a Puigcerdà i a Riner.

A partir de llavors i fins el 25 d’agost la proposta estarà farcida de noms com Duo Sostenuto, que actuarà el 6 i 7 de juliol a Tragó i Llarvén; Sfere Vocali, que ho farà a Bagà i Pesillà de la Ribera el 12 i 13 de juliol; o The Charter Choir of Homerton College, que visitarà Tremp i Sant Feliu de Pallerols el 13 i 14 de juliol. El 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Phaedrus, el 19 i 20 del Joven Coro de Andalucía i el 15 i 16 de Vandalia, que visitarà Planoles i Isona.

Tamar Lalo, Barrocotout, Jota Martínez Ensemble, Fortepiano Ègara Trio i Música Trobada acabaran de complementar les cites de finals de mes. A partir de l’agost serà el torn de Marta Mathéu (2,3 i 4 a Organyà, Berga i Riner) o Thaleia Ensemble (els mateixos dies a Palaldà, Sant Joan de les Abadesses i Bellestar). Dichos Diabolos, Cantoría, Na Rota do Peregrino, Marisa Martins i Rafael Bonavita, Ludovice Ensemble, Veterum Mvsicae, Il Maniatico Ensemble, L’Atzavara i The Rare Fruits Council completen l’agenda.

Finalment, la cloenda del festival anirà de la mà de Vespres d’Arnadí, que actuarà el 24 i 25 d’agost a Escalarre i Camprodon, presentant ‘Nel profondo cieco mondo’, un concert amb obres d’A.Vivaldi i D.Terradellas que posarà punt final a pràcticament dos mesos de trobades musicals arreu del territori.





Un festival consolidat

El director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, ha explicat que es tracta d’un festival que té una bona rebuda i que al llarg dels darrers anys ha mantingut el seu públic gràcies a diversos trets característics, com per exemple “la proximitat”. El certamen “ha anat creixent i ara és un festival consolidat, sempre que vagi acompanyat d’un suport institucional”, matisa Dutrèn.

En aquest sentit, el responsable de l’esdeveniment ha recordat que l’any passat van passar pels concerts un total de 5.000 persones i que “al Pirineu hi ha 75.000 habitants, i amb Andorra potser s’arribaria a uns 150.000”. Per això, creu que “és una xifra important tenint en compte la quantitat de població”.

Dutrèn també ha donat la benvinguda als nous municipis, mentre que ha volgut recordar que n’han marxat quatre més. Entre ells hi ha Ripoll. Sobre aquesta controvertida exclusió, Dutrèn ha reconegut que ha decidit trencar la col·laboració amb la capital del Ripollès pel fet que hi governa Aliança Catalana i perquè des de la direcció del FeMAP no se senten “còmodes” amb aquesta nova formació parlamentària, que opina que és “xenòfoba”.





Més enllà de la programació musical

Finalment, més enllà de la programació musical, el FeMAP continua apostant pels anomenats ‘Concerts amb Gust’ i les activitats complementàries. Ambdues iniciatives estan incloses en la compra de l’entrada. Aquest any hi haurà un total de quatre degustacions després de les actuacions als municipis de Llívia, Sort, Tremp i la Seu d’Urgell.

A més, hi haurà una important oferta d’activitats complementàries que es realitzaran prèviament als recitals, com per exemple, visites a esglésies, museus locals, passejades naturalistes o altres rutes turístiques pels municipis.

Altrament, el FeMAP social, el programa social del Festival que apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per a accedir a la cultura, oferirà aquest estiu 22 concerts adaptats a les necessitats dels tres col·lectius: el de la gent gran, el de la salut mental i el de la diversitat funcional.