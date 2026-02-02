El Govern reforça el suport a França davant l’esllavissada que manté tallada l’RN20, principal via de connexió entre els dos estats

El Govern continua seguint molt de prop la situació a la carretera RN20 –principal via de connexió entre Andorra i França– , tancada des de la nit de divendres a causa d’una esllavissada que va provocar un despreniment de rocs de gran magnitud. Després dels vols de reconeixement efectuats per les autoritats franceses, s’ha confirmat que la via no podrà reobrir aquesta setmana, ja que el terreny es troba encara molt inestable i cal dur a terme noves purgues de seguretat a la muntanya abans, fins i tot, d’iniciar les tasques de reparació del ferm.
El Govern expressa la seva preocupació pel fet que el principal accés a Andorra per França es trobi interromput i reafirma la seva plena disponibilitat per a col·laborar en les tasques que sigui necessàries. En aquest sentit, Andorra ha ofert tots els serveis i recursos tècnics necessaris per a ajudar en la retirada de rocs, l’estabilització de la zona i, si escau, la col·locació de paviment provisional en els trams afectats, que han quedat greument malmesos.
La ministra, Imma Tor, està mantenint contacte directe amb el prefecte d’Occitània, i el Govern està en coordinació permanent amb la Prefectura de l’Arieja. Ambdues administracions coincideixen en la necessitat de prioritzar la seguretat i en la importància estratègica d’aquesta via, que connecta directament amb el Principat.
Tot i el tall de l’RN20, cal recordar que continua operativa una via alternativa per carretera, si bé comporta un increment significatiu del temps de trajecte. Paral·lelament, les autoritats franceses també han comunicat que s’han incrementat les freqüències de tren en el tram afectat entre Mérens i Ax.
La predisposició d’Andorra per a col·laborar és ferma i continuada, tal com demostren les inversions ja fetes en territori francès tant a l’RN20 (Parallaus H2) com al departament 66, així com la implementació del nou acord de viabilitat hivernal, que ja està en funcionament i que permet, per exemple, que maquinària com llevaneus andorrans puguin actuar en territori francès, un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera.