El Cadí Circuit Fer 2025 inclou un total de 12 curses per muntanya

Cartell del Circuit Fer 2025

El calendari del Cadí Circuit Fer 2025 inclou un total de 12 curses per muntanya, que es disputaran al llarg de set mesos en diverses poblacions de l’Alt Urgell, tot i que també n’hi haurà una a la Cerdanya i una altra Andorra. La prova que descansarà enguany serà l’Embarrancada de Coll de Nargó, després d’estrenar-se el 2023. El tret de sortida a la temporada serà el 5 d’abril amb la VIII Marató Boumort, a Organyà, de 46 quilòmetres -el repte més llarg- i un desnivell positiu de 2.150 metres.

La segona cursa prevista és la VIII Volta Peramola, que es farà el 19 d’abril i coincidint amb la Setmana Santa, en aquest cas amb un recorregut de 25 km i 1.500 metres de desnivell positiu.

Ja al maig serà el torn de la Berén-Sant Quiri, que arriba a la seva cinquena edició, i que proposa el dia 3 una cursa de 19 quilòmetres a les Valls d’Aguilar, amb un desnivell positiu de 1.200 metres. Poc dies després, el 17 de maig, l’escenari serà la Seu d’Urgell, amb la XVIII Cursa Escanyabocs, que tindrà 21 quilòmetres i 852 metres de desnivell positiu.

La següent prova serà a Organyà, el 31 de maig, on es disputarà el veterà Arruix de Santa Fe, que arriba a la setzena edició. Els corredors hauran de superar una vertical de 4,3 quilòmetres i 670 metres de desnivell positiu. Al juny, en canvi, el dia 21, es disputarà la III Cursa del Pla, una de les iniciatives més recents, amb una distància de 12 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu.





Pausa durant el juliol

Després de la pausa del mes de juliol, la competició es reprendrà el 3 d’agost amb la Trobada d’Aristot, que juntament amb l’Escanyabocs és la prova que fa més anys que s’organitza. El seu recorregut principal constarà de 22 km i 1.800 metres de desnivell positiu. El darrer dia del mes, el 31 d’agost, el calendari es traslladarà a la Cerdanya, on s’organitzarà l’onzena edició de la Radikal Estana. Constarà de 13 quilòmetres i un desnivell positiu de 700 metres.

Les curses per muntanya seguiran el 6 de setembre amb la II Vertical Prat, a Fígols d’Organyà, de 5,5 quilòmetres i 764 de desnivell; i el 21 de setembre la V Vertical Urgellet, de nou a la Seu d’Urgell, que tindrà 5,7 quilòmetres i 791 metres de desnivell positiu, amb sortida des del Palau d’Esports.

Finalment, el 5 d’octubre s’organitzarà la setena edició de La Foranca, a Alàs i Cerc, que proposa 21 quilòmetres i 550 metres de desnivell positiu. El Cadí Circuit Fer 2025 finalitzarà el 26 d’octubre amb la dotzena Travessa Transfronterera, entre Sant Julià de Lòria i la Seu, en què els participants hauran de superar 20,6 quilòmetres i 1.495 metres de desnivell positiu.





Circuit Fer Petit

El Circuit Fer Petit comptarà aquest 2025 amb sis proves. La primera serà la Volta Peramola, el 19 d’abril, amb un recorregut adaptat de 5 quilòmetres i 225 metres de desnivell. La següent cursa es farà a la Seu d’Urgell i serà l’Escanyabocs, en què se’ls prepararà un recorregut de 6,5 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu. L’equador del circuit per als més joves serà l’Arruix&Vol, a Organyà, que inclourà una proposta d’1,7 quilòmetres i 300 metres de desnivell. També hi haurà competició a Aristot (6,2 km i +290 m), a la Radikal Estana (4 km i +340 m) i La Foranca (3 km i + 160 m).

Les categories seran la de Marrecs (SUB 11), per als nascuts del 2014 al 2017 (de 8 a 11 anys), i Xics (SUB 15), per als nascuts entre el 2010 i el 2013 (dels 12 als 15 anys).