Mathieu Baumel, el copilot resident a Andorra, víctima d’un greu atropellament

El copilot, Mathieu Baumel (Wikipédia)

Mathieu Baumel, el copilot de ral·lis, es troba ingressat i en coma farmacològic a l’hospital universitari de Reims, a França, en estat greu, després de patir un atropellament. Els fets s’han conegut al Principat d’Andorra en aquestes darreres hores, però, l’accident va tenir lloc el passat dimecres. El resident al país hauria volgut ajudar unes persones a les qual se’ls va avariar el vehicle, sent envestit, llavors, per un altre cotxe. Mathieu Baumel es dirigia al Rally de Montecarlo Històric.

El quatre cops guanyador del Dakar com a copilot, fent parella amb Nasser Al-Attiyah, va patir lesions molt severes a les cames. Segons publicaven alguns mitjans francesos aquest divendres -com el rotatiu La Provence-, el seu pronòstic és greu però, la seva vida no corre perill.

Actualment, Mathieu Baumel, estava fent parella amb el pilot Guillaume de Mevius.