Dura derrota de l’FC Andorra a la Rosaleda (4-1)

Nova ensopegada de l’FC Andorra a la segona divisió, que sembla que ha entrat amb una mala dinàmica de resultats. Aquesta vegada ha perdut de forma clara per 4-1 davant el Màlaga, a la Rosaleda. El partit ha començat costa amunt per als del Principat, amb un gol de David Larrubia al minut 20 per als malaguenys. En el minut 30 un xut de Marc Domènech ha anat primer al pal dret i després al pal esquerra de la porteria del Màlaga, deixant als tricolors amb la mel als llavis, a punt d’aconseguir l’empat. Rafita en el 44 ha salvat sota pals un gol de Le Normand que la banqueta andorrana ja pràcticament celebrava. Amb l’1-0 s’arribava al descans d’un partit, que per mèrits els d’Ibai Gómez es mereixien mínim un gol més.
La segona meitat ha començat esperançadora per als andorrans, ja que el jugador del Màlaga, Brasanac, era expulsat amb vermella directa i els locals es quedaven amb un jugador menys. Però, tot el contrari, amb un jugador menys, es quan ha sortit la millor versió del Màlaga. En el 58, l’exjugador de l’Andorra Julen Lobete ha eixamplat diferències fent el 2-0. Villahermosa en el 60 ho tornava a intentar per als del Principat, però el seu xut sortia massa desviat. En el 67 els tricolors es tornaven a topar amb el pal amb el xut d’Olabarrieta, la sort no estava gens de cara. En el 86, amb els andorrans abocats a l’atac, ha arribat el tercer gol per als malaguenys, obra de Jáuregui. Manu Nieto ha fet el gol de l’honor en el 90 per als del Principat. Les esperances s’han esvaït del tot quan en el 94 Jáuregui un altre vegada ha fet el quart i definitiu gol.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dijous, 30 d’octubre, al camp del CD Valle de Egües, en partit de la Copa del Rei. Mentre que el següent partit de lliga serà a Encamp, el diumenge, 2 de novembre, a les 14 hores, contra el Cádiz.