El BC Andorra s’imposa a totes les adversitats a Girona (85-98)

Jugada en atac del BC Andorra en el partit de lliga contra el Girona. Foto: ACB

El BC Andorra ha guanyat a domicili aquest dissabte, 85 a 98, trencant una ratxa de tres partits consecutius perdent. Ho ha fet a Fontajau, contra un Girona batallador, però que ha començat del tot desencertat. El matx no s’ha pogut iniciar millor per als andorrans, amb un parcial de 0 a 12 a favor, i 12 a 31 al final del primer quart. Amb els gironins fent 0 de 7 en triples i amb els tricolors un 6 de 7 des de la llarga distància, el duel començava immillorable per als homes de Natxo Lezcano, gràcies a un gran Nikos Chougkaz, a qui se li ha afegit a la festa el màxim anotador de l’ACB, Jerrick Harding.

Al segon quart han reaccionat els gironins gràcies a la bona i agressiva defensa i alguna més que discutible decisió arbitral per a acabar el segon quart amb 36-44 al marcador. En el tercer i també en l’últim quart, el BC Andorra ha fet un autèntic exercici de supervivència. L’encert, aquest dissabte, estava de cara i Sekou Dombouya i Shannon Evans, acompanyats puntualment de Kyle Kuric, s’han volgut incorporar al festival anotador per a acabar el tercer quart amb el 63-72 final.

Quan tothom pensava que a l’últim quart els jugadors del Principat sentirien el pes dels minuts disputats sobre les seves cames, per culpa de les baixes de Ferran Bassas, Rafa Luz, Ben Lammers i Nacho Llovet, doncs, han tret forces de la reserva i s’han mostrat clarament superiors als gironins en el darrer període, per a sentenciar el partit amb un clar 85 a 98 en el marcador.

El proper compromís dels andorrans serà el dissabte, 7 de desembre, a les 18 hores, a la Bombonera i contra el Casademont Zaragoza.





Anotadors del Girona: Ike Ireogbu (19), N. Sibandé (0), M. Susinskas (3), M. Durham (15), James Nnaji (10), Maxim Fjellerup (10), Juani Marcos (12), Sergi Martínez (5), William Howard (3), Jaume Sorolla (8).

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (18), Jerrick Harding (20), Chumi Ortega (4), Felipe dos Anjos (10), Nikos Chougkaz (18), Stan Okoye (5), Kyle Kuric (9), Nikola Radicevic (0), Sekou Dombouya (14).