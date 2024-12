Advent: viure amb esperança

Mon. Joan Enric Vives

Iniciem el temps litúrgic de l’Advent, període ple de significat i profunditat en el calendari cristià, un temps marcat per l’esperança, la reflexió i la preparació per a la celebració de Nadal. Aquest període de quatre setmanes abans del 25 de desembre és una oportunitat per als cristians per a centrar-nos en la vinguda de Crist i en el significat espiritual que implica. L’Advent ofereix l’espai per a redescobrir l’esperança, una esperança arrelada en la promesa de la salvació i en el renovat compromís de viure segons la Paraula de Jesús.

L’Advent prové del terme llatí adventus, que significa “arribada” o “adveniment”, i fa referència a l’espera de la vinguda de Crist, l’Enviat del Pare, el Messies esperat. Aquesta arribada és esperada de manera múltiple: recordant el naixement de Jesús fa més de dos mil anys a Betlem, vivint la seva presència en el nostre present, i preparant-nos per a la seva segona vinguda, promesa per al final dels temps. L’Advent és temps de reflexió, un període per a examinar la pròpia vida i considerar si un mateix està preparat per a rebre el Crist. Els cristians som cridats a la conversió, buscant com millorar la nostra relació amb Déu i amb els altres, acollint el Regne de Déu. Això no significa, però, que l’Advent sigui un temps de tristesa o penitència, sinó que és una època plena de joia esperançada. Jesús, el “Príncep de la Pau”, omple d’alegria les nostres vides i ens fa renéixer.

L’Advent invita a viure amb esperança en temps complexos, ja que en l’actualitat, el món continua afrontant desafiaments significatius, des de crisis econòmiques fins a tensions socials i mediambientals, guerres i pèrdua de valors ètics i espirituals. Aquestes realitats poden fer que molts visquin en l’angoixa o en el desencís. L’Advent, però, ofereix una esperança renovada. Convida els cristians a ser llum en la foscor, a practicar la bondat i la justícia, i a construir una comunitat que irradiï l’amor de Déu. Aquesta esperança activa transforma les vides i el món, ajudant a portar l’esperança de l’Advent a la vida diària.

La preparació espiritual de l’Advent és una crida a redescobrir la pròpia fe i a renovar el compromís amb els valors cristians de l’amor, la solidaritat i la misericòrdia. És un temps d’oportunitat per a renéixer interiorment, esperant la vinguda del Crist no només com un esdeveniment històric, sinó com una realitat viva que es manifesta en cada gest d’amor i en cada acte de compassió. L’Advent ens ofereix un recordatori profund: l’esperança no és una emoció passatgera, sinó una actitud fonamental de la vida cristiana. A través de l’esperança de l’Advent, recordem que la presència de Déu en el món és contínua, que no estem sols, i que cadascú pot contribuir a portar més amor i pau a la seva comunitat.

Aquesta esperança, més enllà de les circumstàncies o adversitats que es puguin viure, es converteix en un motor de canvi personal i social, i en el centre de la celebració del Nadal, ja proper, quan commemorarem la vinguda de Jesús, la llum del món. Així, l’Advent es converteix en un període de renovació de l’esperança cristiana, en què cada persona és convidada a obrir el seu cor a Crist, per a viure una fe plena d’alegria i compassió, i per a aportar llum enmig de la foscor, com el Crist va fer en la seva missió rebuda del Pare.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell