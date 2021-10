Èixit de la Fira de Sant Ermengol, que supera les expectatives

La Fira de Sant Ermengol 2021 “ha superat totes les expectatives”, aquest és el balanç que ha fet l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al tancament de l’esdeveniment, aquest diumenge al vespre. Expositors, marxants, institucions, veïns i visitants han gaudit plenament del retorn a l’activitat presencial del principal esdeveniment anual de la capital de l’Alt Urgell, que ha tingut novament com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

La tinent d’alcalde de Fires i Mercats del consistori urgellenc, Mireia Font, s’ha mostrat molt satisfeta de l’alta afluència que s’ha constatat en tots els recintes, repartits entre el centre històric i l’entorn de l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya. Font ha recordat que aquesta ha estat una edició “complicada de preparar a tots els nivells, per tots els protocols que hi havia a causa de la pandèmia, i es va apostar per un model que ha superat les previsions i que ha aplegat moltíssim gent”. Així ho ha constatat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb tota la gent amb qui ha parlat.

Pel que fa a la 27a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, la tinent d’alcalde ha assenyalat la molt bona rebuda que ha tingut la decisió d’ubicar casetes de fusta -una per a cada expositor- al llarg i ample del Camí Ral de Cerdanya, ja que “ha permès que la gent pogués passejar i visitar totes les parades tranquil·lament”. Tot i això, Font matisa que “hem de ser realistes” i que “cal tenir en compte que, afortunadament, s’ha gaudit de bon temps tot el cap de setmana i que la valoració d’aquest espai hauria pogut ser diferent si hagués plogut”. Per això, considera que ara cal fer-ne balanç “amb el cap fred” i estudiar com es distribueix la mostra especialitzada l’any vinent. Sigui com sigui, els formatgers s’han mostrat molt satisfets perquè, a banda de l’evidència que tenien moltes ganes de tornar a ser presents a la Seu, han tingut un bon nivell de vendes i alguns d’ells fins i tot han exhaurit les existències. Ara, com en anys anteriors, es trametrà una enquesta més específica perquè els venedors en facin una valoració tècnica.

Un altre bon indicador d’aquesta alta afluència al recinte formatger ha estat l’Aula de Tast, que ha omplert totes les places disponibles. Aquesta era una de les poques activitats d’enguany que es feien a cobert -a la Pista Polivalent de la zona esportiva- i per aquest motiu ha tingut cabuda limitada, amb un espai molt ampli pels assistents que permetia garantir-ne la seguretat sanitària.

Tot seguint amb els altres espais de la Fira, Mireia Font ha agraït als concessionaris d’automoció de la Seu d’Urgell la bona predisposició que han tingut per reprendre l’Autofira, a l’aparcament Doctor Peiró, que ha despertat força interès perquè feia dos anys que les principals marques no podien presentar les seves novetats, entre les quals ara ja hi comencen a tenir força presència els vehicles híbrids o 100% elèctrics. La regidora destaca que els tallers “des del primer moment van apostar per recuperar la mostra”. Al mateix espai hi ha hagut la Gastrofira-Food Trucks, amb la presència de projectes locals com l’associació Menja’t l’Alt Urgell, que també ha estat molt concorreguda al llarg del cap de setmana. També s’ha pogut trobar productors de la comarca a la plaça dels Oms, davant de la Catedral, amb la Fira d’Aliments Artesans Km.0 (PEP), sobre la qual l’objectiu per a l’any vinent és tornar a incrementar el nombre d’expositors. En aquest indret també hi ha reaparegut la proposta ‘Aliments del territori i tu’, de la Diputació de Lleida, que ha ofert un sorteig i que ha estat animada per l’actor Robert Gobern mitjançant un vehicle que ha resseguit tota la fira.

El carrer dels Canonges també ha estat present a la Fira, amb les parades dels Encants, mentre que el carrer Major i el seu entorn han ofert un format semblant al d’anys anteriors, amb punts ambulants d’alimentació. Finalment, el passeig Joan Brudieu també ha tingut una alta afluència amb motiu de la mostra d’Artesans no Alimentaris, que s’han ubicat als dos laterals del conegut vial, cosa que ha permès que el públic pogués passejar amb molta comoditat.

Pel que fa a les dades, val a dir que enguany és difícil xifrar el nombre de visitants que hi ha hagut, però que hi ha elements que mostren que aquest ha estat molt alt i, per tant, semblant a les edicions prèvies a la pandèmia. És el cas de l’ocupació dels espais d’aparcament als dos extrems de la ciutat, el bon volum de vendes dels expositors o bé el fet que dissabte al matí hi va haver algunes retencions a la frontera amb Andorra en direcció a la Seu, en bona part per visitants del país veí que venien a la Fira. A tot plegat s’hi afegeix el ressò mediàtic que ha tingut a nivell català la represa de l’esdeveniment.

Avaluar la Fira i preparar la propera edició

Mireia Font ha explicat que a partir d’ara faran una reunió i una anàlisi de com ha anat la fira, també per detectar quins elements han fallat o bé es poden millorar, i que amb aquesta valoració començaran a dissenyar l’edició 2022, per a la qual el desig de tothom és que es pugui seguir recuperant el funcionament habitual d’abans de la crisi sanitària, per exemple ampliant novament l’espai de venda ambulant al nucli urbà. Font ha agraït “el treball de tot l’equip de l’Ajuntament, de tothom qui s’hi ha implicat i de tota la gent que ha apostat per venir a comprar o a vendre a la Seu”.