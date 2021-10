López i Montero acorden una reunió a Madrid per abordar qüestions d’actualitat internacional

El president socialdemòcrata, Pere López, ha realitzat avui la darrera de les reunions de treball al 40è Congrés del PSOE amb la ministra d’Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero. La trobada ha servit per abordar temes d’actualitat internacional que es tractaran amb més detall en una futura reunió que López i Montero han acordat fer a Madrid i que serà fixada en les pròximes setmanes.

A més, també servirà per parlar de la col·laboració d’informació necessària que ha d’haver-hi entre Andorra i un dels aliats internacionals més importants del país com és Espanya. “El Govern no està a l’altura dels debats i reptes internacional i segons les decisions que es prenguin en els mesos vinents s’albira una nova crisi de reputació i d’encaix internacional” ha manifestat López.

Durant l’acte de cloenda del 40 Congrés del PSOE, els líders socialdemòcrates europeus i iberoamericans, inclòs el president López, han enviat un missatge clar i contundent: les conseqüències de la pandèmia han evidenciat que és el moment dels socialdemòcrates a Europa perquè solament nosaltres protegim la ciutadania, propulsem la recuperació econòmica sense que ningú quedi enrere. “S’ha demostrat que les últimes eleccions després de la COVID-19 han confirmat que la ciutadania ha incrementat la confiança en els socialdemòcrates, com a Alemanya, Suècia, Noruega o les eleccions municipals italianes“.