Educació obre les convocatòries per a les proves oficials POB, POB PRO i per a majors de 25 anys

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, tres convocatòries per a les proves oficials del nivell de batxillerat i d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. D’aquesta manera, s’han aprovat les convocatòries de les proves oficials POB, POB PRO i per a majors de 25 anys.

El primer cas es tracta de la primera convocatòria de l’any 2022 de la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà. Accedeixen a la convocatòria de la prova oficial de batxillerat els alumnes de segon curs inscrits al batxillerat del sistema educatiu andorrà i els candidats lliures que ho sol·liciten. Els exàmens d’horari de centre, es duen a terme entre el 7 de febrer i el 8 d’abril i els exàmens d’horari unificat, que es duran a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, tindran lloc entre el 30 d’abril i el 03 de maig 2022.

Els candidats presencials han de fer la inscripció al centre de batxillerat entre els dies 21 i 25 de febrer. L’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa comunica el dia 17 de febrer del 2022 per correu electrònic a cada candidat els horaris i els procediments per formalitzar la inscripció.

Pel que fa a la prova POB PRO accedeixen a la convocatòria de la prova oficial de batxillerat professional els candidats presencials i els candidats lliures que compleixen els requisits establerts. Tots els exàmens tenen lloc al Centre de Formació d’Aixovall de Sant Julià de Lòria.

Els candidats presencials poden fer la inscripció al centre de formació professional el dia 22 de febrer o el 8 de març. Prèviament, l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa comunica el dia 17 de febrer del 2022 per correu electrònic a cada candidat els dies, els horaris i els procediments per formalitzar la inscripció.

Els candidats lliures a la prova oficial de Batxillerat o a la prova oficial de batxillerat professional han de fer la inscripció en el període comprès entre els dies 17 de febrer i 11 de març del 2022 ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits, a l’edifici administratiu del Govern carrer Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella. Cal sol·licitar cita prèvia al Servei de Tràmits del Govern a través de la pàgina web www.tramits.ad o trucant al 150.

Finalment, pel que fa a la prova anual d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys es poden inscriure a la convocatòria les persones que no compleixen els requisits per accedir a l’ensenyament superior, d’acord amb la normativa vigent, i que tinguin 25 anys o més, el dia que es dugui a terme la prova. Els exàmens es realitzen els dies 14 i 15 de juny del 2022. Tots els exàmens tenen lloc al Centre de Formació Professional.

Els candidats han de fer la inscripció en el període comprès entre el 17 de febrer i l’11 de març del 2022, ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits, a l’edifici administratiu del Govern. Cal sol·licitar cita prèvia al Servei de Tràmits del Govern a través de la pàgina web www.tramits.ad o trucant al 150.