Arrenca la primera fase del 15è Dictat nacional

La primera fase del Dictat nacional ha arrencat aquest dimecres amb la participació dels alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius. El certamen, que enguany arriba a la quinzena edició, està organitzat pel Servei de Política Lingüística.

Com en les edicions anteriors, el dictat s’ha fet simultàniament a totes les escoles del país. Els 1.300 alumnes que hi han participat han hagut d’escriure fragments de dos textos de Montserrat Roig (1946-1991). S’han triat textos d’aquesta autora perquè el 2021 es van commemorar els 75 anys del seu naixement i els 30 de la seva mort.

Els tres millors alumnes de cada classe passaran a la final, que tindrà lloc el dissabte 19 de març a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, on competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros. A més, tots els finalistes rebran un exemplar de l’obra de la qual s’extraurà el fragment del Dictat, i com ja és tradició l’autor o autora del text hi serà present per signar llibres.

L’actriu Elena Santiago ha posat veu als enregistraments dels textos d’aquesta primera fase i serà l’encarregada de llegir els de la final. Com a novetat, aquesta vegada també s’han gravat arxius de vídeo, en format MP4, per facilitar la comprensió als alumnes amb dificultats auditives.

El Dictat nacional compta amb el suport dels centres educatius, de Ràdio i Televisió d’Andorra i del Comú de Sant Julià de Lòria.