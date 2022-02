El Carnaval d’Encamp recupera tots els actes tradicionals

El Comú d’Encamp i la Comissió de Festes han presentat aquest dimecres els programa d’actes de l’edició 2022 del Carnaval d’Encamp. La setmana vinent es farà la presentació dels actes.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a la Comissió de Festes, a tots els voluntaris i al departament de Cultura ha destacat “l’esforç per preparar un programa que s’adapti a la incertesa de la situació sanitària”.

La cònsol ha estat l’encarregada de presentar el cartell de Carnaval i ha destacat que “hem volgut donar més importància al cartell per tenir cada any un element més de record que se sumi al ja tradicional Diari de Carnaval”. L’aquarel·la original que il·lustra el cartell és obra de l’encampadana Àstrid Janer i recull els elements més singulars de la part més tradicional del Carnaval. La cònsol ha destacat que “és un encert i serà un bon record”.

El conseller de Cultura i Afers Socials del Comú d’Encamp, David Cruz, ha explicat que enguany es vol recuperar “la tradició en els actes més representatius, com el concurs de disfresses. També tindrem un cicle d’animació amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra i activitats d’oci nocturn”.

D’altra banda, el conseller ha matisat que totes les activitats comptaran amb les mesures sanitàries vigents. En espais interiors, serà obligatori l’ús de la mascareta FFP2 i el certificat COVID, mentre que a l’exterior es faran perímetres i es garantiran les distàncies de seguretat.

Des de la Comissió de Festes, Joel Afonso ha detallat que l’organització està molt il·lusionada per poder “recuperar les interpretacions teatrals com el judici dels contrabandistes, el ball de l’Ossa o la penjada del Carnestoltes, que és un esdeveniment que la gent té moltes ganes de veure”. A més, ha demanat “prudència” i que es respectin les mesures.

Amb relació al tradicional acte de l’Operació, Afonso ha matisat que enguany, “per tema d’horari i perquè la gent hi pugui accedir, es farà una mica abans del que hem fet normalment”. A més, ha avançat que es comptarà amb la presència de l’humorista Toni Moog, “que participarà amb nosaltres i farà la seva actuació”.

També des de la Comissió de Festes, Nelson Damas ha agraït “l’ajuda i el suport que ens dona sempre el comú per organitzar el Carnaval”. A més, ha avançat que enguany hi haurà una temàtica força variada, “hem volgut que la COVID no sigui l’únic tema a tractar, la gent ja està cansada. Per això, hi haurà una mica de tot: sàtira política, actualitat del país, internacional… Necessitem riure una mica del que passa al nostre entorn”.

Finalment, Damas ha detallat que el Diari de Carnaval transforma el seu format en una revista anomenada ‘Encamp Love‘. La revista es repartirà una setmana abans del Carnaval “perquè la gent el gaudeixi al màxim, estarà disponible en format imprès i digital”.

Millora en els premis del concurs de disfresses

Els concursos de disfresses d’enguany comptaran amb premis millorats, que aniran dels 100 fins als 800 euros. També hi haurà experiències gastronòmiques, d’allotjament en allotjaments de muntanya, activitats de neu… Les bases dels concursos i el programa sencer d’activitats es poden consultar a comuencamp.ad.

Per participar en els concursos cal fer una inscripció prèvia a través del correu cdfencamp@gmail.com.