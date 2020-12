Economia i Turisme llencen la campanya ‘Regala’t Andorra’ per incentivar el consum intern

Els ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i de Turisme, Verònica Canals, han presentat davant el Consell de Ministres la campanya Regala’t Andorra, una nova campanya per incentivar el consum intern per impulsar l’economia local de cara a les festes de Nadal. Tal com ha afirmat el ministre Gallardo, la voluntat del Govern es fer una crida a la població perquè consumeixin al país per col·laborar a impulsar al teixit productiu en l’actual context socioeconòmic que pateix les conseqüències de la crisi sanitària.

El titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que aquesta nova campanya dona continuïtat a la campanya de consum del darrer estiu i l’actualitza amb missatges i objectes de la temporada de Nadal i d’hivern. S’activarà durant el període de festes nadalenques i romandrà activa durant els mesos d’hivern a través de les xarxes socials.

Així es reprèn el concepte i missatge que apel·la que darrere de qualsevol decisió de compra, hi ha un cost d’oportunitat que afecta persones i famílies, però també l’economia de tot el país. Les oportunitat de consum es declina en diferents categories com el retail, la restauració, l’oci, la cultura i el benestar.

La crida “Regala’t Andorra” s’afegeix al marc general #JuntsSomGrans que convida a la implicació i corresponsabilitat de la ciutadania per tirar endavant el país.