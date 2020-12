El Govern aprova el Decret de venda a les farmàcies dels autotests d’antigen

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament que estableix les condicions per a la venda de tests ràpids d’antigen a les farmàcies. El text estipula que les farmàcies només poden vendre tests ràpids d’antigen als nacionals, residents i treballadors fronterers. Les farmàcies hauran de mantenir un registre de les vendes, indicant el comprador i el nombre de tests dispensats.

Tal com ha recordat el ministre, aquesta eina “esdevé molt útil per disposar d’un diagnòstic ràpid de la infecció per SARS-CoV-2”, pel que és convenient posar-la a disposició de la població del Principat de manera regulada i controlada. Martínez Benazet ha apuntat, però, que “es tracta d’una eina auxiliar i que s’ha d’emmarcar dins el conjunt global de les mesures de prevenció” –ús de mascareta, distància, neteja de mans, ventilació dels espais–.

Els tests han de ser aptes per efectuar o bé una presa de mostra nasal anterior o bé en saliva, han d’estar homologats i tenir una sensibilitat superior al 90% i una especificitat del 98%. Cada tests ha de poder-se vendre de manera individual i incloent les instruccions d’ús, on s’hi indiqui el procediment a seguir un cop obtingut el resultat: si és positiu, l’usuari resta legalment obligat a aïllar-se al seu domicili i sol·licitar cita prèvia per dur a terme una prova diagnòstica confirmatòria; si el resultat és negatiu, no es concloure al 100% que no es pateixi la infecció i s’han de seguir complint les mesures preventives.

Finalment, el Govern pot decidir, si així ho considera, limitar el nombre de tests que es poden vendre per persona. El preu d’aquests és a càrrec de la persona que els adquireix i no disposen de finançament públic.

Ampliació del contracte pel servei de gestió telefònica i reserva de cites

Durant el Consell de Ministres també s’ha d0nat lum verda a l’ampliació de la durada del contracte amb l’empresa ANSEAC- SA–ESPIC, que s’encarrega de la gestió telefònica i reserva de cites per a la realització de proves de detecció en el marc de la pandèmia de COVID-19 fins a final d’any.

L’empresa disposa dels recursos humans i tecnològics per dur a terme el servei, així com experiència en serveis d’aquests abast. Actualment reben i gestionen una mitjana de 400 trucades diàries.