Joan Verdú, 12è a Sölden i suma els primers 22 punts a la Copa del Món

Joan Verdú ha finalitzat 12è al gegant de Sölden (Àustria) que obria la Copa del Món d’esquí alpí. L’andorrà suma els seus primers 22 punts en una cursa molt lluitada, amb dues mànegues complicades amb una meteorologia adversa amb poca visibilitat i neu. “Són punts molt importants”, ha destacat l’esquiador. Verdú ha completat les dues mànegues amb un crono de 1.57.39, a 1.36 del guanyador, que ha estat el suís Marco Odermatt, amb 1.56.03. El podi l’han completat l’austríac Marco Schwarz (+0.24) i el noruec Atle Lie McGrath (+0.27).
12è temps a la primera mànega
A la primera mànega s’havia de baixar la sortida per culpa del vent, i segons avançava la cursa la visibilitat empitjorava i fins i tot nevava. Amb tot, Verdú assolia una mànega sòlida que el deixava amb 59.52 a la 12a posició i amb +1.34 respecte al millor temps, que era pel suís Marco Odermatt, amb 58.18.
Verdú analitzava aquesta primera baixada: “Estava complicat per la méteo, han baixat la sortida i justament la part de dalt és la que se’m dona millor en aquesta pista. Però bé, al final m’he hagut d’adaptar a aquesta poca visibilitat que hi havia. Sobretot al principi m’ha costat bastant agafar ritme. Després, al mur, bé, intel·ligent amb bones línies sense prendre massa riscos i a la part de baix intentant anar el més ràpid possible. Pel que fa al temps, traient la part alta, està ok, llàstima aquest inici de cursa que no he notat bé el feeling i m’ha costat una mica més”.
Segona mànega molt lluitada
La segona mànega començava una hora més tard perquè s’intensificava la nevada i el vent bufava fort. Després de dos ajornaments, els jutges decidien fer-la a les 14:00h. Verdú sortia el 19è i marcava novament el 12è temps, amb 57.87 parcial, amb +0.94 respecte al guanyador de la mànega, que ha estat l’austríac Raphael Hasser amb 56.93. Al final, Verdú se situava 12è amb un temps final de 1.57.39, amb la qual cosa suma 22 punts de Copa del Món.
Joan Verdú: “Són punts molt importants”
Verdú valorava, al final de la cursa, el 12è lloc, els punts i el rendiment en aquesta primera cita de la temporada: “Primera carrera de la temporada acabada, era una situació especial, sempre amb la primera carrera. La méteo avui era molt difícil, també el canvi de marca… hi havia molts dubtes. Crec que faig un error molt greu a la segona mànega que quasi vaig al terra, però la resta de la mànega era bastant correcta. Com veieu, està tot súper ajustat. Estic content perquè sé que encara puc donar més gas, però són punts molt importants. Una cosa que m’he proposat aquest any és ser molt més constant i sòlid, no jugar-me-la tant, que la temporada passada em va costar molt car tants DNF i zero punts. Això és molt llarg, queden moltes carreres, aquesta pista mai se m’ha donat especialment bé, així que un P12 està be. Seguim”.
Pròximes WC, doble cita als Estats Units
La Copa del Món canviarà de continent i viatjarà ara als Estats Units, on es disputaran dues curses. La primera serà a Copper Mountain, el divendres 28 de novembre, amb la primera mànega a les 18:00h i la segona a les 21:00h, hora a Andorra. La segona cita serà a Beaver Creek el diumenge, 7 de desembre, amb idèntic horari (18:00h i 21:00h). La tornada a Europa serà el dissabte, 13 de desembre, a l’estació francesa de Val d’Isere (9:30h la primera, 13:00h la segona).