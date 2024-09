Dos policies i dos agents penitenciaris superen el curs de monitors de defensa personal policial impartit pel Grup de Formació

Els agents en el curs intensiu de defensa personal (Policia d’Andorra)

Dos policies i dos agents penitenciaris han completat aquest mes de setembre el curs intensiu per a esdevenir monitors de defensa personal policial. L’ha impartit el Grup de Formació de la Policia i ha tingut una durada de tres setmanes en què els agents han rebut 130 hores d’instrucció. El curs s’ha dividit en dues parts. La primera ha consistit a aprofundir en les diverses tècniques de defensa personal i, la segona, s’ha dedicat al vessant pedagògic i la metodologia necessària per a poder traslladar aquests coneixements, tant en el marc de la formació contínua, com en la formació inicial dels nous membres d’aquests cossos especials que es vagin incorporant en el futur.

Els dos policies que han completat el curs també han rebut el títol que els acredita com a monitors de tir i de tècniques d’intervenció policial després de completar més de 340 hores de formació dividides en diferents mòduls cursats en els darrers dos anys.

Al lliurament de diplomes, que va tenir lloc el passat divendres a la sala d’actes del despatx central de Policia, van assistir el director adjunt del Cos, Miquel Àngel Barbolla, i el director adjunt d’Institucions Penitenciàries, Carles Oferil. Durant la cerimònia de cloenda del curs, tots dos directors van destacar l’estreta col·laboració i les bones relacions que mantenen els dos departaments, així com la importància de la formació contínua com a eina indispensable per al bon funcionament i l’evolució de les dues institucions.