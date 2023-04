Ens guia l’Esperit del Ressuscitat

Mon. Joan Enric Vives

Visquem aquest temps de Pasqua amb el compromís ferm de ser més dòcils a l’acció de l’Esperit Sant, amb humilitat i acció de gràcies pel sagrament del baptisme i de la confirmació que ens l’han regalat amb abundància. Crist ha Ressuscitat i ens ha enviat l’Esperit Sant Defensor, que ens uneix a Ell i al Pare. Que ens uneix com Església. Fa la comunió eclesial. En el camí cristià “no estem mai sols”. Crist ens acompanya a través del seu Esperit Sant. “Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,20).

Hem d’acollir amb docilitat i reverència l’Esperit de Crist i deixar-nos portar pel seu alè de llibertat i el seu foc de caritat ardent. Aquell do del Pare i del Fill que habita dins nostre i silenciosament ens va guiant vers la plenitud de la veritat, de la llum i de l’amor, ens anirà transformant en amics de Déu i imatges vives de Crist. Ell ens dona les paraules i els sentiments adients i ens fa valents en els combats de la fe i forts en les crisis de la vida. Pel baptisme i la confirmació s’ha fet company invisible però real de la nostra vida per sempre. Ell ens acompanya.

Un text molt suggeridor llegit pel bisbe ortodox Ignasi a Uppsala el 1968 en el Consell Mundial de les Esglésies, ens ajuda a entendre el que l’Esperit Sant fa en nosaltres.

“Sense l’Esperit Sant,

Déu és lluny,

Crist resta en el passat,

l’Evangeli és lletra morta,

l’Església, una simple organització,

l’autoritat, un domini,

la missió, una propaganda,

el culte, una evocació,

i l’actuar cristià, una moral d’esclaus.

Però amb Ell,

l’univers s’aixeca i gemega en la infància del Regne,

Crist ha ressuscitat,

l’Evangeli és potència de vida,

l’Església, comunió trinitària de germans,

l’autoritat, un servei alliberador,

la missió, una pentecosta,

el culte, memorial i anticipació,

i l’actuar humà, una cosa divina”.

Deixem-nos guiar per l’Esperit, que tot ho fa nou, i que la Pasqua ens doni renovades forces per a anunciar a tothom la veritat i la llum de Crist, el Salvador del món, sabent que “els fruits de l’Esperit són l’amor, el goig, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat… Ja que l’Esperit ens dona la vida, deixem-nos guiar per l’Esperit” (Ga 5,22-25).





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell