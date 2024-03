Afectacions de trànsit a la rotonda del Govern durant la nit i matinada

La rotonda a tocar de l’edifici administratiu del Govern (Mobilitat Andorra)

Fins al 21 de març, a les nits, la zona de la rotonda de l’edifici administratiu del Govern, a Andorra la Vella està patint afectacions de trànsit. El motiu són les obres que des de fa temps s’estan duent a terme al viaducte del carrer Dr. Vilanova, entre la plaça Rebés i la rotonda en qüestió.

Des de fa setmanes s’està en procés de rehabilitar aquesta important via de circulació al centre del país, instal·lant, entre altres treballs, les noves bigues que aporten més seguretat tant per als vehicles com per als vianants.

Pel que fa als horaris, tant aquest dimarts, com dimecres i dijous (19, 20 i 21 de març) les afectacions de trànsit són de les 22 hores a les 06 hores.